Вынесен приговор по делу об обмане дольщиков "Пушкинского дола"

11 марта 2020, 15:59

Суд признал Инну Кущ виновной в мошенничестве при продаже участков дольщикам "Пушкинского дола" и приговорил ее к четырем годам колонии-поселения. 150 исков потерпевших о возмещении морального вреда признаны судом безосновательными.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта 2017 года жительнице Крымска Инне Кущ было предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, она ввела в заблуждение более 150 человек, желавших приобрести участки под строительство коттеджей в поселке "Пушкинский дол". Ущерб потерпевшим оценивается на сумму свыше 138,5 миллиона рублей. Подсудимая во время следствия и суда находилась под домашним арестом. Владельцы коттеджей, в свою очередь, заявили, что приобретение участков было законным, однако после совершения сделок землю поселка вернули в категорию земель лесного фонда, а суды начали принимать решения о сносе домов и изъятии участков.

14 сентября 2017 года на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о том, что в суде начался процесс по делу обманутых дольщиков поселка "Пушкинский дол" в Геленджике. "Потерпевших 158 человек. Сумма ущерба 137 миллионов", - написал автор сообщения.

Инна Кущ уже отбыла назначенное наказание

Судья городского суда Геленджика Борис Садов 10 марта закончил читать приговор Инне Кущ и объявил ее виновной, согласно статье 165 УК РФ, в причинении имущественного ущерба дольщикам "Пушкинского дола" путем обмана или злоупотребления доверием.

Инна Кущ приговорена к четырем годам колонии-поселения. При этом судья объявил, что он зачел подсудимой срок ее нахождения под домашним арестом с апреля 2016 года, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат потерпевших Михаил Беньяш отметил, что приговор устроил все стороны, и жалоб на него не будет. "Как только в течение 10 суток он вступит в силу, Инну Кущ освободят из-под домашнего ареста, потому что, по подсчетам судьи, она в совокупности уже отбыла назначенный ей срок, будучи под домашним арестом", - сказал Михаил Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что и ранее прогнозировал мягкий приговор, несмотря на массу пострадавших и огромный материальный ущерб потерпевшим. Адвокат связал это с участием в деле влиятельных лиц и распределением между ними доходов от аферы. Как указал Беньяш, суд так и не выяснил, куда делились деньги дольщиков. Он отметил, что в деле говорится о менее чем 140 миллионах, тогда как дольщики вложили в строительство полмиллиарда.

"Многие дольщики просто не обратились с заявлениями о действиях Кущ с их деньгами. В обществе более 40 га земли и 435 участков были распроданы по цене в среднем от миллиона до двух миллионов за участок в пять-шесть соток. Так вот, суд так и не выяснил, а Кущ так и не пояснила, где все эти деньги. В обществе построено около полусотни домов легкой конструкции. Остальные дольщики не решаются строить, так как для начала будут добиваться узаконивания своих участков", - рассказал Михаил Беньяш.

Дольщикам не удалось добиться возмещения морального вреда

Суд отказал всем 150 потерпевшим в удовлетворении их исков о причинении им морального вреда, поскольку по данной категории дел иски о взыскании морального вреда не подаются - вред был причинен материальный, а таких исков не поступало, сообщили в канцелярии суда.

Первоначально Инна Кущ обвинялась следствием и судом в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.159 УК РФ и ей грозило до 10 лет тюремного заключения, но ее дело было переквалифицировано в ходе суда, и Инну Кущ осудили по более мягкой статье 165 УК РФ, которая предусматривает максимально не более пяти лет лишения свободы.

Судья начал читать приговор на 170 листах Инне Кущ еще 5 марта, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель общества "Пушкинский дол" Марина Антипина. "Он читал его весь рабочий день. Но за семь часов так и не смог зачитать весь приговор Инне Кущ и перенес продолжение чтений на 6 марта на 10 часов утра. Затем были праздники, и судья закончил чтение приговора сегодня (10 марта. - Прим. "Кавказского узла")", - рассказала председатель общества.

По ее мнению, потерпевшие, адвокаты и прокурор не смогли выдержать столь длительный процесс и просто не пришли 10 марта на зачитывание приговора. "Я одна из них досидела до окончания процесса", - сказала Марина Антипина.

Она отметила, что копию приговора не получила. "Судья, закончив читать приговор, предупредил нас, что получить приговор можно через трое суток, но следует принести свою бумагу, так как приговор на 170 листах. Он счел невозможным за счет суда распечатать 150 бумажных вариантов для всех потерпевших по 170 листов в каждом", - сказала Марина Антипина.

Потерпевшие надеются отстоять дома от сноса

Потерпевшие заявили, что были уверены в законности приобретения участков, и открыто строились, проводили коммуникации, пока они не благоустроили свои коттеджи. Только после этого чиновники объявили дома самостроями, подлежащими сносу с земель Россельхоза, пояснили жители корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы купили, потому что увидели баннер о продаже земли. Поехали, посмотрели, увидели, что там активно шла стройка, протягивали воду, свет. У нас с супругой трое детей. Нам надо было расширяться, и мы решили купить землю и построиться. Обратились по указанному на баннере адресу риелторов. Риелтор показал нам землю, уверил, что все законно, и мы купили. Но после покупки выяснилось, что нам был продан незаконный участок. То, что Инна Кущ - исполнитель воли крупных чиновников, и что она действовала не одна, у меня не вызывает сомнений, так как одному человеку не под силу провернуть такую аферу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" покупатель земельного участка в Пушкинском доле Александр Андреевский.

Председатель общества Марина Антипина также считает, что Инна Кущ действовала в сговоре с местными чиновниками. Все было сделано так, что никто из покупателей земель даже понятия не имел, что они не законны, пояснила она. И главными аргументами этому она считает открытую и массированную рекламу, открытые продажи участков в снятом Инной Кущ офисе, предъявляемые документы и ведущиеся работы якобы в интересах всех жителей поселка. "Люди строились и строили планы на жизнь. Но все рухнуло в один час, когда участки были арестованы как вещдоки, а Ирина Кущ отправлена под домашний арест в 2016 году, возбуждено уголовное дело, а мы все признаны потерпевшими", - рассказала Марина Антипина.

Аналогичную историю рассказала корреспонденту "Кавказского узла" и Лариса Еремеева. Участок ею был куплен только потому, что она и ее семья сочли совершенно законным его продажу, и никто не препятствовал в его покупке и строительстве дома, пояснила женщина.

"У нас даже мысли не было, что нас обманывают. Все делалось открыто. Участок понравился, и мы его приобрели в 2012 году. Получили документы. Мы все делали для своего сына-инвалида. Ему нужен свежий воздух. О том, что нам продали незаконный участок, мы узнали, когда были отданы деньги, построен дом, проведены все коммуникации", - рассказала Лариса Еремеева. Ее сын Александр выразил свое возмущение тем, что власти так жестоко обошлись с людьми.

"Почему они увидели нас только в 2016 году, когда поселок уже был построен, когда люди вложились и отдали деньги?" - задается вопросом Александр Еремеев, который на инвалидной коляске неоднократно выходил на акции протеста по защите своего единственного жилища, в которое его родители вложили все свои деньги.

Суд Геленджика 28 сентября 2017 года признал одного из организаторов акции протеста обманутых дольщиков Александра Еремеева виновным по ч.5 ст.20.2. КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и постановил взыскать с него 10 тысяч рублей штрафа.

Не все жители из почти полсотни домов, выстроенных на участках "Пушкинского дола", написали заявления о преступлениях Инны Кущ, некоторые из них еще надеются отстоять свои права в суде гражданским путем, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна Бобина, также ставшая жертвой обмана.

"Еще ни один дом не был снесен, но иски поданы почти к половине жителей "Пушкинского дола" с требованием о сносе домов и изъятии участков. В отношении некоторых домов приняты решения о сносе, в отношении других - дела в судах, в отношении третьих эти иски еще вообще не поданы. Все это длится уже четвертый год. Люди живут в напряжении", - сказала Анна Бобина.

С 2017 года наряду с уголовным делом Инны Кущ, которая привлекала деньги дольщиков для строительства домов на землях лесхоза, в суде рассматриваются гражданские дела по изъятию земель лесхоза под домами дольщиков и признанию их самовольными постройками подлежащими сносу. В августе 2019 года Краснодарский краевой суд поддержал иск Рослесхоза по похожему делу, потребовавшего вернуть ему леса, причисленные по генплану Сочи к территориям населенных пунктов. Это решение поможет защитить леса от коммерческой застройки, заявили экологи. Из-за судебного решения жители могут потерять свои дома, построенные на этих территориях, предупредили юристы.

Потерпевшие намерены добиваться своих прав на купленные участки и построенные на них дома. По их словам, жителями "Пушкинского дола" подан административный иск к Россельхозу. Людям не понятно, почему Россельхоз не видел рекламу продаж участков, не видел стройку, проведение коммуникаций к домам, если эти земли имеют охранный статус. Жители "Пушкинского дола" заявили, что надеются добиться внесения изменений в генплан Геленджика и перевода земель лесхоза в муниципальные земли поселений, и тем самым рассчитывают отменить снос своих домов.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Инны Кущ и ее адвокатов о приговоре суда.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".