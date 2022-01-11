"Мемориал"* признал политзаключенными шесть мусульман из Дагестана

11 января 2022, 15:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Доказательства участия в подготовке теракта в Одинцово уроженцев Дагестана Вагида и Юсуфа Гусейхановых, Азима Исмаилова, Семеда Нурмагомедова, Асрета и Ильдархана Ризахановых сомнительны, а дело построено на показаниях секретных свидетелей, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*. Правозащитники призвали пересмотреть решение суда, который приговорил осужденных к лишению свободы на срок от 11 до 14 лет.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта 2016 года Московский окружной военный суд признал шестерых уроженцев Дагестана виновными в подготовке теракта в Одинцово во время праздничных мероприятий на День Победы в 2014 году. Братья Вагид и Юсуф Гусейхановы были приговорены соответственно к 11 и 12 годам колонии строгого режима, Семед Нурмагомедов - к 13 годам колонии строгого режима, братья Асред и Ильдархан Ризахановы - к 12 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, Азим Исмаилов - к 14 годам лишения свободы.

По данным суда, Нурмагомедов, Исмаилов, Гусейхановы и Ризахановы в 2014 году намеревались совершить на центральной площади города Одинцово Московской области теракт во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Для этого они арендовали квартиру, где хранили боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Правозащитный центр "Мемориал"* считает, что Вагид и Юсуф Гусейхановы, Азим Исмаилов, Семед Нурмагомедов, Асрет и Ильдархан Ризахановы являются политзаключёнными и были осуждены в рамках кампании преследования мусульман под предлогом борьбы с терроризмом. "Мы призываем незамедлительно пересмотреть принятое в отношении (осужденных) судебное решение при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранении фальсифицированных доказательств", - заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Временно безработный Вагид Гусейханов, крановщик Юсуф Гусейханов, водитель Азим Исмаилов, продавцы Семед Нурмагомедов и Асрет Ризаханов проживали в Одинцово. Ильдархан Ризаханов, работавший водителем в Махачкале, приехал искать врача для больного ДЦП сына. 7 мая 2014 года они были задержаны в своей съёмной квартире в Одинцово. По версии правоохранителей, они хранили в квартире взрывное устройство, которое изготовили Исмаилов и Ильдархан Ризаханов с использованием боеприпасов из дагестанского тайника Асрета Ризаханова и Юсуфа Гусейханова. Мотив преступления, по версии следствия – недовольство отношением правоохранительных органов и месть за боевиков, убитых силовиками в Дагестане. Пять осужденных продолжают отбывать наказание, Ильдархан Ризаханов умер в феврале 2021 года, говорится в сообщении на сайте центра.

Преследование мусульман из Дагестана могло быть частью государственной пропагандистской кампании по борьбе с "исламским экстремизмом". Оно с большой долей вероятности вызвано стремлением правоохранителей показать успехи в борьбе с терроризмом, а также местью из-за конфликта брата Нурмагомедова с Центром противодействия экстремизму Дагестана. Конфликт был связан тем, что его брат, работая в правоохранительных органах, отказался подкинуть в машину некоему лицу взрывные устройства. В поддержку этой версии свидетельствует тот факт, что сведения о готовившемся теракте были изначально получены в Дагестане, указали правозащитники.

В деле есть признаки фальсификации доказательств, отметили правозащитники. Так, ключевые улики были обнаружены при сомнительных обстоятельствах. Главное вещественное доказательство — взрывное устройство — было обнаружено в ходе проведённого с процессуальными нарушениями осмотра места происшествия. "Обстоятельства обнаружения с высокой вероятностью говорили о его подбросе. Другие ключевые доказательства были якобы не замечены в ходе осмотра однокомнатной квартиры, продолжавшегося более семи часов, хотя находились в местах, которые невозможно было пропустить. Впоследствии они были обнаружены при повторном осмотре, фотографии которого пропали", - отметили правозащитники.

Часть ключевых доказательств была обнаружена в гараже, который следователи не осматривали пять месяцев и всё это время только они имели к нему доступ. Дагестанский тайник обнаружен на активно используемом участке земли, местные жители якобы видели, как связанные с правоохранительными органами лица раскладывали там предметы, указано в пресс-релизе.

В деле есть также показания нескольких секретных свидетелей, допускавших ошибки в фактах, которые они должны были знать, и спустя длительное время вспоминавших новые, нужные следствию детали. Одним из доказательств вины осужденных было признание соседей по квартире, которые получили сроки за хранение взрывного устройства. Соседи более года отрицали свою вину, а потом признались, при этом их показания были написаны как будто под копирку. В суде они утверждали, что сделали это под давлением следствия, говорится в сообщении.

"В ходе судебного разбирательства, вероятно, нарушено право на справедливый суд. Несмотря на слабые доказательства вины, суд фактически устранил в процессе недочёты следствия. По словам защиты, ей не позволили адекватно допросить свидетелей обвинения. Нурмагомедов утверждал, что не получал для ознакомления часть материалов дела", - отмечается в пресс-релизе.

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.