Масочный режим в церквях Волгограда отдали на откуп прихожанам

06 января 2022, 23:32

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Рождественские богослужения в Волгограде проходили с нарушениями антиковидных правил: многие верующие участвовали в службах без масок и не соблюдали дистанцию, несмотря на предупреждения о масочном режиме.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области богослужения на Рождество пройдут во всех православных храмах региона.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей будут отмечать само Рождество.

Всенощное бдение началось в волгоградских храмах в 17.00 мск. Корреспондент "Кавказского узла" посетил две церкви – храм Сергия Радонежского в Заполотновской части Центрального района Волгограда и открытый в 2021 году Александро-Невский собор.

К храму Сергия Радонежского по улице Ткачёва вела дорога, покрытая гололедом. Прихожане добирались к церкви по краю тротуара, опасаясь ступать на залитый лужами лед. У ворот церкви припарковался автомобиль ДПС.

Во дворе храма у вертепа стояли две пенсионерки – Евгения Старовойтова и Светлана Федорова. Обе пожаловались корреспонденту на нечищеные тротуары.

"Не почистили сразу. Непонятно, чем дворники и коммунальные службы во время снегопада занимались. Теперь ноги ломаем", – возмутилась Светлана Федорова.

Ее подруга Евгения Старовойтова рассказала, что службу собирается слушать во дворе, так как она не привита и боится заразиться.

"Два года уже вот так. В церковь боюсь заходить. У меня аллергия на прививку. А болеть мне ковидом нельзя – (других) болезней много. Вот так выкручиваюсь. Подойду к дверям церкви, помолюсь и домой иду", – посетовала она.

В храме проходило помазание елеем. Давки не было. Но прихожан было много. У входа дежурила сотрудница церкви, которая напоминала входящим о необходимости надеть маски и предлагала продезинфицировать руки санитайзером. Впрочем, на службе было много людей без масок. Икону, которую целовали прихожане, сотрудница храма тут же протирала дезинфицирующей жидкостью. Люди стояли в двух очередях – на елеопомазание и причастие. Дистанцию никто не соблюдал, стояли впритык друг к другу. Разметки на полу храма не было, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Супруги Андрей и Инна Жидких стараются соблюдать все православные обряды. Оба переболели коронавирусом, недавно прошли вакцинацию.

"Со всем уважением к антиковидным мерам относимся. В храме в масках (находимся), стараемся соблюдать дистанцию", – сказала корреспонденту Инна Жидких.

"У нас трое взрослых детей. В детстве они посещали воскресную школу. Пост по силам держим, чтобы настроение было хорошим. По-доброму к людям относимся", – сказал Андрей Жидких.

Его супруга добавила, что рождественские блюда уже приготовлены. После всенощной сядут всей семьей за праздничный стол. "Цены на продукты очень выросли. Стол рождественский в 2,5 раза стал дороже стоить", – отметила она.

Рождественские службы в Александро-Невском соборе проходят впервые. На площади дежурит наряд полиции и дружинников. У ворот стоит стенд, на котором расписаны "Правила поведения в храме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции". У входа в храм установлен санитайзер и коробки с масками и платками. Сотрудница собора негромко напоминала входящим о необходимости надевать маски. Здесь также проходило помазание елеем. К иконе и священнослужителям выстроилась очередь. Люди стояли друг к другу впритык, многие из них были без масок.

Икону целовали и индийские студенты. Один из них представился Амаром. "Мы не православные. У нас своя вера. Но мы верим в богиню Мать и ее сына. Хотим прикоснуться к вашей вере. Мы уважаем ваши традиции", – пояснил он свое участие в молебне.

Амар рассказал, что серьезно относится к антиковидным мерам, так как является студентом медицинского вуза. Он и его друзья больше года не были дома. Каникулы проводят в Волгограде, так как боятся заразиться коронавирусом при поездке домой и обратно. "Мы надеемся на Бога, но и сами должны соблюдать правила", – заметил Амар.

Освященный хлеб раздавал сотрудник собора Владимир. Он пояснил, что руководство церкви сделало все возможное для соблюдения антиковидных мер во время службы.

"У нас повсюду санитайзеры, икона протирается дезинфицирующим раствором. На полах нет разметки для соблюдения дистанции, так как храм недавно открыли и полы не до конца еще отремонтированы. Маски просим прихожан надевать. Но соблюдение этой меры на их совести", – пояснил сотрудник собора.

У стены слушали песнопение две девушки. Обе были без масок. Студентка колледжа Елена Хрищатая объяснила отсутствие маски тем, что уже дважды привита. "Мы безопасны. И мы не находимся в толпе. Мы просто стоим в отдалении и слушаем песнопения", – улыбаясь, сказала девушка.

Ее подруга Катя отметила, что за время пандемии значительно выросли цены. "В два раза продукты подорожали. Мы традиционно к рождественскому столу салаты приготовили, постные блюда, кутью. Три года назад все это нам в два раза дешевле обошлось. А папа возмущен еще ценами на бензин. Говорит, сильно подорожало топливо", – сказала она.

Повышение цен заставляет праздновать Рождество в "урезанном формате", согласилась Елена Хрищатая. "Мы подрабатываем в фитнес-клубе. Зарплата у нас за три года не менялась, а вот праздничный стол на Рождество действительно сильно подорожал", – сказала она.

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