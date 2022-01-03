Село Малка в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Фото: panoramio https://www.komandirovka.ru/cities/malka_k._bal._r./

03 января 2022, 04:59

Жители Кабардино-Балкарии попросили починить мост через реку Малка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Зольском районе Кабардино-Балкарии мост через реку Малка между селами Приречное и Малка разрушен уже много лет, людям приходится делать крюк в десять километров, чтобы попасть в соседнее село, заявили местные жители.

Информация о разрушенном мосте между селами Малка и Приречное была опубликована 2 января в Instagram в паблике goloskbr (имеет более 146 тысяч подписчиков) и набрала к 04.00 мск 3 января 539 лайков и 41 комментарий.

Чтобы попасть в село Малка (селение расположено на правом берегу одноименной реки в северо-восточной части Зольского района - прим. "Кавказского узла") из села Приречного (оно находится на левом берегу реки Малка - прим. "Кавказского узла"), людям приходится преодолеть путь в десять километров, это лишает жителей возможности нормально вести дела и не позволяет водить детей в школу и спортивные секции, сказано в сообщении.

"Этот мост, который был построен во времена Великий Отечественной войны, был смыт огромным наводнением. Это произошло примерно десять лет назад. Мост находится в Зольском районе и соединяет село Малка с селом Приречным. Многие годы люди из села Приречного свободно пользовались этим мостом, чтобы быстро попадать в село Малка, а именно ходить в школу и спортивные секции. Много раз люди обоих сел писали, просили и надеялись, что им ответят, но вот уже десять лет прошло, а мост до сих пор не починили", - говорится в сообщении.

В сообщении размещен небольшой ролик, в котором видны остатки частично сохранившегося, но сильно разрушенного большого моста с отдельными упавшими пролетами.

"Большое спасибо авторам, которые подняли этот вопрос. Надеюсь, что глава района и глава республики решат этот вопрос в кратчайшие сроки", - заявил shaov471.

Пользователь dol19081987 указала, что автор сообщения написал о проблеме, которую должны решать администрации обоих сел.

"Говорили, сразу починят, но вот уже 10 лет прошло", - пожаловалась misostova_n. "Там сам мост в идеальном состоянии, там смыло грунт вокруг моста, когда было наводнение в 2000 году, так что он уже вот 20 с лишним лет так стоит. Это было, когда сель сошел с гор в Тырныаузе, тогда все реки вышли из берегов, до сих пор так вот стоит. Самое обидное то, что это единственный мост, который устоял вдоль реки Малка", - напомнил ей rusov266.

"Обращайтесь, куда надо. Один раз попросили администрацию, они вас не поняли. Дальше прокуратура, Нальчик, Москва, "Первый канал", куда угодно", - заметила 07kleopatra07.

"Этот мост построили немцы во время войны, а наши в мирное время достроить не могут", - возмутился azamatabitov.

"Сколько раз я проходил этот мост в детстве! Эх, времена", - вспомнил muratt_906.

"В те времена смогли построить, а сейчас не могут в наше время отремонтировать. Ужас!" - отметила shugaring_liana07. "Никому нет дела", - заявила anzhellatsipinova.

"Не хотят тратиться, наверное", - предположил decor_flower_07.

"Видимо, придётся ждать прямую линию главы республики … Но чиновники, которые по долгу работы обязаны это делать, должны быть наказаны максимально жёстко! Иначе ничего не изменится!" - заявил shamillmamchechiidagestana.

Также комментаторы напомнили о других проблемных мостах в Кабардино-Балкарии. "Мост с Александровки до Нартана - как мартышка на лиане. Этот тоже включите в ваш список, пожалуйста", - предложила lera__tl__.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители села Шалушка в Кабардино-Балкарии добились от властей ремонта моста. После обращения пользователей соцсетей отремонтирован мост в селе Шалушка Чегемского района, отчитался 7 октября 2021 года Центр управления регионом. 

Примечание:

"Нальчане возмутились срывом отопительного сезона", "Жители поселка в Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие отопления", "Нальчане не согласились с передачей их дома управляющей компании".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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