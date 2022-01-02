Жители Гудаутского района остались без света после аварии

02 января 2022, 08:35

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Три подстанции обесточены в Гудаутском районе Абхазии после аварии на высоковольтной линии, сообщил РУП "Черноморэнерго". Люди остались без света в холодную погоду, возмутились абоненты.

Как писал "Кавказский узел", жители Абхазии регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. Так, 3 декабря 2021 года шесть подстанций были обесточены в Абхазии после обрыва высоковольтной линии, без электроэнергии остались жители части Сухума и Гудаутского района.

"Вышла из строя ВЛ (высоковольтная линия) -110 Мысра. Без подачи электроэнергии остались абоненты ПС (подстанции) Мысра-тяга, ПС Гудаута-110 и ПС Лыхны. Поиски места аварии затруднены тёмным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. Восстановительные работы начнутся с наступлением светлого времени суток", - написал сегодня РУП "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook, на которую подписаны 5 473 человека.

По данным на 8.30 мск сегодня пользователи оставили под сообщение три комментария и четыре отметки "нравится". Авторов комментариев возмутило отключение света в холодное время года.

"Дайте свет!!!!!... Вы видите какая погода на улице???", - написала Амина Хаджимба- Мишелия.

"Хороший подарок к Новому году! Нет слов, как холодает, так мы без света! Майнить получается у вас сейчас, господа хорошие?" - высказала возмущение Индира Барциц.

Энергетики связывают проблемы перегрузки электросетей с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа, При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года Абхазия восполнила дефицит электроэнергии за счет России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, которая снабжает электричеством Грузию и Абхазию.