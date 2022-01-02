Работы на электросетях. Фото пресс-службы РУП "Черноморэнерго". https://www.facebook.com/chernomorenergo/photos/pcb.3230116430549896/3230116390549900/

02 января 2022, 08:35

Жители Гудаутского района остались без света после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три подстанции обесточены в Гудаутском районе Абхазии после аварии на высоковольтной линии, сообщил РУП "Черноморэнерго". Люди остались без света в холодную погоду, возмутились абоненты.

Как писал "Кавказский узел", жители Абхазии регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. Так, 3 декабря 2021 года шесть подстанций были обесточены в Абхазии после обрыва высоковольтной линии, без электроэнергии остались жители части Сухума и Гудаутского района.

Скриншот сообщения на странице РУП "Черноморэнерго" в Facebook. https://www.facebook.com/chernomorenergo/

"Вышла из строя ВЛ (высоковольтная линия) -110 Мысра. Без подачи электроэнергии остались абоненты ПС (подстанции) Мысра-тяга, ПС Гудаута-110 и ПС Лыхны. Поиски места аварии затруднены тёмным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. Восстановительные работы начнутся с наступлением светлого времени суток", - написал сегодня РУП "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook, на которую подписаны 5 473 человека.

По данным на 8.30 мск сегодня пользователи оставили под сообщение три комментария и четыре отметки "нравится". Авторов комментариев возмутило отключение света в холодное время года.

"Дайте свет!!!!!... Вы видите какая погода на улице???", - написала Амина Хаджимба- Мишелия.

"Хороший подарок к Новому году! Нет слов, как холодает, так мы без света! Майнить получается у вас сейчас, господа хорошие?" - высказала возмущение Индира Барциц.

Энергетики связывают проблемы перегрузки электросетей с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа, При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года Абхазия восполнила дефицит электроэнергии за счет России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, которая снабжает электричеством Грузию и Абхазию.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гудауте умеренный дождь при температуре воздуха +8 градусов, скорость ветра шесть метров в секунду. В ночь на 3 января дождь усилится, температура воздуха останется прежней, скорость ветра снизится до восьми метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Электроснабжение в Абхазии восстановлено", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено после перетока из России", "Энергетики отчитались о восстановительных работах на подстанции в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 января 2022, 10:44

02 января 2022, 09:36

02 января 2022, 07:35

02 января 2022, 06:38

02 января 2022, 04:58

  • Эскиз работы Рубо о штурме Ахульго дал шанс на полное восстановление легендарной панорамы

    Эскиз панорамы Франса Рубо "Штурм аула Ахульго", выкупленный на аукционе в Лондоне и уже поступивший в Дагестан, поможет воссоздать полный оригинал полотна, при этом сам эскиз представляет собой большой интерес для искусствоведов, поскольку на окончательный вариант работы о покорении Кавказа могли оказать влияние заказчики, отметила искусствовед  Джамиля Дагирова. Панорама "Штурм Ахульго" до сих пор не восстановлена по идеологическим причинам, считает историк Хаджимурад Доного.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи