Суд назвал причины блокировки "ОВД-инфо"*

31 декабря 2021, 19:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сайт "ОВД-инфо"* заблокирован на основании выводов экспертов, которые усмотрели в ряде публикаций оправдание экстремизма и терроризма, а также призывы к участию в акциях протеста. Претензии к проекту схожи с претензиями прокуратуры к Правозащитному центру "Мемориал"**, отметил сооснователь проекта Григорий Охотин.

Как писал "Кавказский узел", о блокировке сайта "ОВД-инфо"* Роскомнадзором его сотрудники узнали 25 декабря, когда не смогли зайти на сайт. Как оказалось, решение было принято Луховицким судом Московской области еще 20 декабря.

Сайт "ОВД-инфо" заблокирован за "размещение информации, направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, материалов оправдывающих действия участников подобных организаций, а также информации, формирующей у неопределенного круга пользователей сети "Интернет" мотивации и готовности к участию в публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", следует из решения Луховицкого районного суда Московской области, которое было опубликовано на сайте суда.

В качестве примеров таких материалов в решении приводятся статьи о преследованиях за оправдание теракта в здании архангельского УФСБ, о судах над "Свидетелями Иеговы***, о массовых преследованиях участников акций "в связи с задержанием лидера экстремистской организации "..." Н.А.А" (инициалы совпадают с инициалами Алексея Навального - Прим. "Кавказского узла"), о пытках участника запрещенной террористической организации и других. Как следует из документа, эксперты АНО Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз "Независимый эксперт" провели исследование пяти текстов, обнаружив в материалах "убеждение потенциальных адресатов в необходимости участвовать в несогласованных акциях протеста, а также нарушать действующее законодательство и игнорировать законные требования сотрудников правоохранительных органов", "оправдание действий, направленных на нарушение действующего законодательства", "оправдание лиц, осужденных в связи с причастностью к терроризму".

"Лица, подлежащие привлечению к участию в деле в качестве ответчиков, не установлены, сведений об их наименовании и месте нахождения в суд представлено не было", - говорится в решении суда. В связи с этим суд постановил "признать информацию (...) запрещенной к распространению на территории Российской Федерации" и "обратить решение к немедленному исполнению".

Прокуратура и суд нарушили множество процессуальных норм, заявили представители "ОВД-инфо"*. Так, суд ссылается на то, что "ответчики не установлены", однако в том же документе отмечается, что сайт принадлежит медиапроекту "ОВД-Инфо", включенному в реестр иностранных агентов. В реестре указана фамилия сооснователя проекта Григория Охотина. "Адвокат Охотина был в Луховицкой городской прокуратуре за день до подачи иска в суд. Это означает, что шансы на победу в апелляции составляют 100%: с точки зрения права и здравого смысла", - говорится в публикации на странице "ОВД-инфо" в Facebook.

"Конкретные претензии к материалам, послужившие основанием для подобного решения суда, еще предстоит проанализировать с точки зрения как правовой, так и лингвистической логики — мы будем обжаловать каждую строчку судебного решения. (...) Нашим читателям прекрасно известно, что «ОВД-инфо»* никогда не «оправдывал экстремизм и терроризм». Мы всегда освещаем политические преследования и помогаем людям вне зависимости от их политических взглядов. Мы продолжим свою деятельность, будем защищать себя всеми доступными правовыми и медийными способами и продолжим как писать о политически мотивированных преследованиях, так и предоставлять правовую помощь людям, чьи права на свободу собраний были нарушены", - отмечается в сообщении.

Мосгорсуд 29 декабря принял решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"**, согласившись с иском прокуратуры Москвы, которая сочла, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Прокурор на заседании в Мосгорсуде обвинил ПЦ "Мемориал"** в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"**, заявил председатель совета организации Александр Черкасов. Решение Мосгорсуда будет обжаловано в вышестоящих судах, сообщили адвокаты. 28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала"** и его региональных подразделений на основании иска Генпрокуратуры в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Это решение адвокаты организации назвали неправосудным и политически мотивированным. Кто выступает в защиту "Мемориала"**, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"**".

"Что касается сути — это такой же бред, как с обвинением московской прокуратуры в адрес ПЦ "Мемориал"**. Да, естественно, мы занимаемся освещением политических преследований, и поэтому пишем про самые разные уголовные дела и судебные процессы, в том числе — про те, что имеют отношение к антиэкстремистскому законодательству. Это нормальная правозащитная работа, для этого мы и существуем, никакого даже и намека на оправдание экстремизма тут нет и быть не может", - приводятся в публикации слова Григория Охотина.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". поправки разрешают генпрокурору России или его заместителям без решения суда обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, "распространяющим ложные сообщения об актах терроризма под видом достоверных, а также информацию, содержащую оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористические действия", - следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"** и "Международного Мемориала"** "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов""**.

*внесено Минюстом России в реестр незарегистрированных некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

**организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.

*** 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.