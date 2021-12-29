Приговор Аслану Иритову оставлен в силе

29 декабря 2021, 19:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на приговор Аслану Иритову, осужденному по делу о применении насилия к полицейскому.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября суд в Нальчике признал Аслана Иритова виновным в применении насилия к сотруднику полиции и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Обвинение просило для него два года колонии общего режима, а защита настаивала на полном оправдании. Осужденный заявил, что суд проигнорировал показания свидетелей защиты и вынес необъективный приговор.

31 октября 2017 года, когда члены "Вольного аула" собирались провести митинг, во двор к главе организации, Аслану Иритову, явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованной акции. Эксперты подтвердили, что у Беслана Иритова в ходе потасовки с силовиками было сломано ребро, а у супруги Аслана Иритова Марины Иритовой - палец. Ушибы и ссадины получили также сам Аслан Иритов и его дочь Анжелика. В возбуждении уголовного дела против силовиков, тем не менее, было отказано четыре раза подряд. Суды в Кабардино-Балкарии, вплоть до Верховного, встали на сторону следствия. Однако Пятый кассационный суд в Пятигорске решением от 17 марта постановил рассмотреть дело заново. 21 декабря Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по жалобе семьи Иритова на отказ расследовать заявление об избиении силовиками.

В апелляционной жалобе Аслан Иритов и его адвокат Султан Тельхигов просили отменить приговор Нальчикского горсуда и направить дело на новое рассмотрение. Они указали, что "судебный процесс прошел с обвинительным уклоном", приговор основан на показаниях силовиков и не содержит объективных доказательств вины Иритова.

Также в апелляционной жалобе, оглашенной в Верховном суде, говорилось, что все происходящее во дворе Иритовых снималось на видеокамеры. К материалам уголовного дела приложены два видеофайла. Они просматривались в суде первой инстанции. На видеофайлах не запечатлено то, что Иритов нанес удар силовику, следует из документа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Между тем в приговоре указывалось, что момент нанесения удара, возможно, не попал в объектив видеокамеры. И суд пришел к выводу, что факт нанесения удара не исключается, следует из приговора, текст которого приводится в апелляционной жалобе.

Также в жалобе говорится, что защита заявляла ходатайство о привлечении специалистов для исследования видеозаписей, но суд отказал в этом, нарушив "принцип состязательности". В результате защите не удалось предоставить суду существенного доказательства невиновности Иритова, сказано в апелляционной жалобе.

"Более того, мой защитник изложил результаты своего посекундного исследования видеозаписей с момента моего появления на крыльце дома и до появления во дворе сотрудников ОМОН, то есть именно тот период, в который, по мнению суда, мною был нанесен удар [силовику]... Как показывает данное посекундное исследование видеозаписей, я в указанные периоды удар головой никому не наносил, и более того не имел физической возможности этого сделать, а также в указанный период потерпевший не зафиксирован на кадрах рядом со мной", - заявлял Аслан Иритов, утверждения которого также приведены в документе.

Однако доводы о том, что Иритов не имел физической возможности нанести удар силовику оставлены судом без какой-либо правовой оценки, говорится в жалобе. В ней оспаривался вывод суда о том, что сотрудники полиции проникли во двор домовладения Иритова на законных основаниях. Суд сослался на ФЗ "О полиции", который регламентирует, в каких случаях силовики могут проникнуть в частное домовладение без разрешения, указав, что у руководства МВД по республике имелась оперативная информация планировании Иритовым митинга.

Иритов считает, что вывод суда не соответствует закону "О полиции". "Статья 15 данного закона гласит, что сотрудник полиции вправе проникнуть на территорию двора частного домовладения без разрешения собственника, для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. При этом основным признаком, дающим право полицейскому на проникновение, является наличие массовых беспорядков или чрезвычайных ситуаций, а не предположение их возникновения...", - поясняется в апелляционной жалобе.

По мнению защиты, вывод суда также противоречит ст. 25 Конституции, где сказано, что "жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения". "Таким образом суд, не дав надлежащей оценки действиям силовиков, в основу обвинительного приговора положил выводы, противоречащие и попирающие фундаментальные положения Конституции РФ", - говорится в жалобе.

В Верховный суд также была направлена дополнительная апелляционная жалоба адвоката Султана Тельхигова, в которой проанализированы показания свидетелей, указано на содержащиеся в них "противоречия и нестыковки". Коллегия Верховного суда заслушала стороны, просмотрела видеозапись и постановила оставить приговор Нальчикского городского суда от 2 сентября без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Тельхигов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что обжалует данное постановление в Пятом кассационном суде.

Подробнее о деле Аслана Иритова можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".