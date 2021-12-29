Силовики сообщили об обыске в доме бывшего мэра Назрани

29 декабря 2021, 14:02

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В доме у бывшего мэра Назрани Алихана Тумгоева проводится обыск по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили сегодня источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", Алихан Тумгоев ушел в отставку с поста мэра Назрани 23 сентября 2019 года в связи с истечением полномочий.

Правоохранительные органы проводят обыск в доме мэра Назрани Алихана Тумгоева, сообщил информированный источник. По его данным, силовики приехали на нескольких машинах, доступ к дому закрыт, сообщил сегодня "Интерфакс".

Обыски связаны с деятельностью Тумгоева на посту мэра Назрани, рассказал источник в правоохранительных органах. "В доме Тумгоева проходят обыски по подозрению в превышении им должностных полномочий в период, когда он занимал пост главы администрации Назрани", - процитировало его слова ТАСС.

Тумгоев возглавлял городскую администрацию Назрани с 2012 по 2019 год, сообщило сегодня РБК.

На сайте управления Следкома России по Ингушетии на 13.40 мск не содержится информации об обысках в доме Тумгоева.

"Кавказский узел" также писал, что Алихан Тумгоев родился 1 декабря 1963 года в городе Целиноград Казахской ССР. Окончил в 2011 году институт финансов и права в Махачкале по специальности "Финансы и кредит". До перехода на работу в мэрию он возглавлял муниципальное унитарное предприятие "ПОЖКХ (производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства) города Назрань". Является членом партии "Единая Россия", женат, имеет четверых детей. В январе 2014 году он был переизбран мэром города.