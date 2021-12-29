Алихан Тумгоев. Фото пресс-службы горсовета Назрани https://nazran-gorsovet.ru/gorizontalnoe-menyu/novosti-gorizontalnoe-menyu/2018/12/01/deputaty-gorsoveta-pozdravili-mera-nazrani-alikhana-tumgoeva-s-dnem-rozhdeniya/

29 декабря 2021, 14:02

Силовики сообщили об обыске в доме бывшего мэра Назрани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В доме у бывшего мэра Назрани Алихана Тумгоева проводится обыск по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили сегодня источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", Алихан Тумгоев ушел в отставку с поста мэра Назрани 23 сентября 2019 года в связи с истечением полномочий.

Правоохранительные органы проводят обыск в доме мэра Назрани  Алихана Тумгоева, сообщил информированный источник. По его данным, силовики приехали на нескольких машинах, доступ к дому закрыт, сообщил сегодня "Интерфакс".

Обыски связаны с деятельностью Тумгоева на посту мэра Назрани, рассказал источник в правоохранительных органах. "В доме Тумгоева проходят обыски по подозрению в превышении им должностных полномочий в период, когда он занимал пост главы администрации Назрани", - процитировало его слова ТАСС.

Тумгоев возглавлял городскую администрацию Назрани с 2012 по 2019 год, сообщило сегодня РБК.

На сайте управления Следкома России по Ингушетии на 13.40 мск не содержится информации об обысках в доме Тумгоева.

"Кавказский узел" также писал, что Алихан Тумгоев родился 1 декабря 1963 года в городе Целиноград Казахской ССР. Окончил в 2011 году институт финансов и права в Махачкале по специальности "Финансы и кредит". До перехода на работу в мэрию он возглавлял муниципальное унитарное предприятие "ПОЖКХ (производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства) города Назрань". Является  членом партии "Единая Россия", женат, имеет четверых детей. В январе 2014 году он был переизбран мэром города.

Примечание:

"Адвокат назвал обыск в доме Белхароевых местью за жалобы на пытки", "Источники сообщили об обыске в доме главы Счетной палаты Ингушетии", "Силовики провели обыски в торговом центре в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 декабря 2021, 14:50

29 декабря 2021, 13:22

29 декабря 2021, 12:32

29 декабря 2021, 11:50

  • На имущество директора "Утриша" наложен арест

    Бывший директор заповедника "Утриш" Олег Кондратьев, обвиняемый в халатности и мошенничестве после пожара в августе 2020 года, частично признал свою вину, его имущество арестовано, сообщил прокурор Краснодарского края. Из Кондратьева сделали стрелочника, заявил эколог Дмитрий Шевченко.

29 декабря 2021, 10:50

  • Прокурор потребовал ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*

    Прокурор на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан, после чего потребовал ликвидировать организацию. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил председатель совета организации Александр Черкасов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи