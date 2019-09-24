24 сентября 2019, 16:07
Соперник Евкурова и Калиматова назначен и.о. мэра Назрани
Депутаты горсовета Назрани одобрили на должность исполняющего обязанности мэра Назрани представителя «Справедливой России» Урусхана Евлоева, трижды выдвигавшегося на пост главы Ингушетии. Предыдущий градоначальник Алихан Тумгоев ушел в отставку после работы нового созыва горсовета.
Как писал "Кавказский узел", жители Назрани избрали новый созыв горсовета в единый день голосования 8 сентября. На муниципальные выборы в Ингушетии, согласно данным регионального избиркома, пришли 68,35% избирателей.
На сегодняшнем заседании горсовета Назрани депутаты приняли отставку мэра города Алихана Тумгоева в связи с истечением срока полномочий.
«По уставу города с момента начала заседания депутатов нового созыва действующий глава города теряют свои полномочия, и с этого момента исполняющим обязанности мэра назначается Урусхан Евлоев», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте городской мэрии.
За кандидатуру Евлоева проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета, отмечается в сообщении.
Евлоев является депутатом горсовета Назрани, членом Центрального совета партии «Справедливая Россия». Кандидатура Евлоева в 2013, 2018 и 2019 годах вносилась в Народного собрание республики на пост главы региона. С 1996 по 205 год работал в различных коммерческих структурах в Минске, с 2005 года занимался предпринимательством в Ингушетии, говорится на сайте мэрии Назрани.
На первом совещании с заместителями и главами административных округов Назрани сегодня Евлоев сообщил, что его главная задача в новой должности— дальнейшее развитие Назрани в социально-экономическом и общественно-политическом направлении. «Моя задача направить все усилия на развитие города и вы должны мне в этом помогать»,- цитирует и.о. мэра города его пресс-служба.
Ушедший в отставку Алихан Тумгоев поддержал решение о необходимости ротации кадров.
«Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров – это правильная политика и я её полностью поддерживаю…», - написал 23 сентября Тумгоев на своей странице в Instagram.
Напомним, 8 сентября депутаты Народного собрания Ингушетии избрали путем тайного голосования главой региона Махмуда-Али Калиматова, который был назначен врио руководителя республики после отставки Юнус-Бека Евкурова. Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов три кандидатуры на должность главы региона: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
После своего избрания Калиматов отправил в отставку правительство республики и заявил, что будет менять кадровый состав ингушского правительства, но оставит в нем опытных профессионалов. 12 сентября правительство Ингушетии возглавил Константин Суриков, ранее работавший помощником-советником главы региона Махмуд-Али Калиматова.
Биография Урусхана Евлоева размещена в справочнике "Кавказского узла".
Новости о выборах, которые проходят в этом году в регионах ЮФО и СКФО, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: юг России".