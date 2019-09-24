Соперник Евкурова и Калиматова назначен и.о. мэра Назрани

24 сентября 2019, 16:07

Депутаты горсовета Назрани одобрили на должность исполняющего обязанности мэра Назрани представителя «Справедливой России» Урусхана Евлоева, трижды выдвигавшегося на пост главы Ингушетии. Предыдущий градоначальник Алихан Тумгоев ушел в отставку после работы нового созыва горсовета.

Как писал "Кавказский узел", жители Назрани избрали новый созыв горсовета в единый день голосования 8 сентября. На муниципальные выборы в Ингушетии, согласно данным регионального избиркома, пришли 68,35% избирателей.

На сегодняшнем заседании горсовета Назрани депутаты приняли отставку мэра города Алихана Тумгоева в​ связи с​ истечением срока полномочий.

​«По​ уставу ​ города с​ момента начала заседания депутатов нового созыва действующий глава города теряют свои полномочия, и​ с​ этого момента исполняющим обязанности мэра назначается Урусхан Евлоев​», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте городской мэрии.

За кандидатуру Евлоева проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета, отмечается в сообщении.

Евлоев является депутатом горсовета Назрани, ​ членом Центрального совета партии «Справедливая Россия». Кандидатура Евлоева в 2013, 2018 и 2019 годах вносилась в Народного собрание республики на пост главы региона.​ С 1996 по 205 год работал в различных коммерческих структурах в Минске, с 2005 года занимался предпринимательством в Ингушетии, говорится на сайте мэрии Назрани.

На первом совещании с заместителями и главами административных округов Назрани сегодня Евлоев сообщил, что его главная задача в новой должности— дальнейшее развитие Назрани в социально-экономическом и общественно-политическом направлении. «Моя задача направить все усилия на развитие города и вы должны мне в этом помогать»,- цитирует и.о. мэра города его пресс-служба.

Ушедший в отставку Алихан Тумгоев поддержал решение о необходимости ротации кадров.

«Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров – это правильная политика и я её полностью поддерживаю…», - написал 23 сентября Тумгоев на своей странице в Instagram.

Напомним, 8 сентября депутаты Народного собрания Ингушетии избрали путем тайного голосования главой региона Махмуда-Али Калиматова, который был назначен врио руководителя республики после отставки Юнус-Бека Евкурова. Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов три кандидатуры на должность главы региона: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

После своего избрания Калиматов отправил в отставку правительство республики и заявил, что будет менять кадровый состав ингушского правительства, но оставит в нем опытных профессионалов. 12 сентября правительство Ингушетии возглавил Константин Суриков, ранее работавший помощником-советником главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Биография Урусхана Евлоева размещена в справочнике "Кавказского узла".

Новости о выборах, которые проходят в этом году в регионах ЮФО и СКФО, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: юг России".