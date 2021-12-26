Участники голодовки в Тбилиси, фото И. Кукуджановой для "Кавказского узла"

26 декабря 2021, 00:21

Несколько участников массовой голодовки в Тбилиси обратились к врачам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Тбилиси проходит массовая голодовка сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения. В акции принимает участие 150 человек, накануне трое по рекомендации врачей прекратили ее. За последние сутки у нескольких голодающих поднялось артериальное давление, и врачи оказали им медицинскую помощь, рассказали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", в день рождения Саакашвили, 21 декабря, его сторонники вышли  на акцию протеста в Тбилиси с требованием освободить политика. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" на митинге в Тбилиси 21 декабря объявили о начале массовой голодовки, которую они намерены продолжать до освобождения Саакашвили. Активисты начали устанавливать палатки для участников голодовки на территории, прилегающей к центральному офису партии. 22 декабря несколько десятков человек из регионов Грузии присоединились к голодовке. Представители "Грузинской мечты" упрекнули Саакашвили в принуждении сторонников к проведению акции.

В массовой голодовке, проходящей в Тбилиси в палатках перед центральным офисом оппозиционной партии "Единое национальное движение" с требованием освобождения Михаила Саакашвили, принимает участие 150 человек, из них четыре женщины. Накануне трое человек прекратили голодовку по состоянию здоровья, последовав рекомендациям врачей.

"Голодающих регистрируют два раза в день - утром и вечером, так как они меняются. Врачи, работающие в специально открытом медпункте, ежедневно их обследуют, они изучили истории болезней всех участников акции. Они дают рекомендации каждому индивидуально, как проводить голодовку: сколько принимать жидкости, сколько двигаться", - рассказал один из участников голодовки, депутат парламента Георгий Ботковели корреспонденту "Кавказского узла".

Голодовка проводится у главного офиса "Единого национального движения", расположенного на Кахетинском шоссе на выезде из Тбилиси. Это место было выбрано представителями партии для того, чтобы не портить детям новогодние праздники, и не занимать пространство на центральном проспекте Руставели перед зданием парламента, где установлена главная новогодняя елка страны.

За последние сутки у нескольких голодающих поднялось артериальное давление, и врачи оказали им медицинскую помощь, сообщил он. Кроме того, с вечера 24 декабря у офиса партии постоянно дежурит бригада скорой помощи, которую выделил Минздрав по просьбе партии.

Рядовые участники акции требуют освобождения Саакашвили, при этом у них есть свои личные требования - кто-то требует проведения внеочередных парламентских выборов, другие - реформы судебной системы и избирательного законодательства, есть и те, кто требует прекратить возбужденные уголовные дела в отношении политиков, активистов и медиаменеджеров, сообщает побывавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

"Изначально появились вопросы о форме нашей голодовки, была критика, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" надсмехалась над нашим протестом, считая нас врагами. Однако я считаю, что мы достигнем выполнения нашего основного требования и Саакашвили выйдет на свободу. Если Запад действительно хочет видеть Грузию своим партнером, то придется сделать действенные шаги для этого. Есть конкретные механизмы, которые можно использовать, например, санкции", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из голодающих Георгий Мумладзе из села Марнеульского района региона Квемо Картли.

Начатый президентом Грузии Саломе Зурабишвили процесс примирения сторон должен завершиться в кратчайшие сроки, но без освобождения Саакашвили это не произойдет, считает другой участник голодовки из Батуми Александр Миролава.

"Если Зурабишвили встречается с лидерами всех партий, с четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, то она должна встретиться и с Михаилом Саакашвили. Эта встреча должна пройти на равных положениях обоих. Саакашвили - лидер оппозиции, у него самая большая поддержка в Грузии, поэтому его роль в этом процессе самая большая", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласен и еще один участник голодовки Георгий Таргамадзе. Нормализация ситуации в стране не произойдет без освобождения Саакашвили, при этом его арест долго не продлится, так как "не та политическая фигура, чтобы долго находится в заключении", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Властям придется освободить Саакашвили исходя из его личной персоны и нашего протеста", - сказал активист.

Однако другой голодающий Каха Квеквескири признался корреспонденту "Кавказского узла", что у него "скромные" ожидания на освобождение Саакашвили из-за акций протеста. Однако сам протест играет большую роль, так как люди, наблюдающие за ситуацией в стране, в том числе и международное сообщество, видят единодушие, также им демонстрируют и то, что "эта форма протеста окажет влияние на власти и вынудит принять те или иные важные и главные условия", - заявил мужчина.

"Власти страны испытывают дискомфорт, это (голодовка) работает с параллельно с содействием международных партнеров, Саакашвили однозначно освободят", - сказал он.

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком – на странице "Саакашвили под судом".

Возле центрального офиса разбито 12 палаток разной величины, в которых расположились голодающие. В палатках установлены деревянные поддоны, на них положили матрасы, подушки и одеяла. Все палатки отапливают электрическими обогревателями. Голодающие не испытывают бытовых проблем, но посмеиваются, что им приходится отстаивать очередь в туалет.

Голодающие выходят на прогулку во дворе офиса, заходят в офис, сообщил Каха Квеквескири. Принять душ и воспользоваться туалетом они могут, как в офисе партии, так как и специально припаркованном грузовике с четырьмя кабинами, в которых есть туалет и раковина, пояснил активист.

"Кабин мало, но мы надеемся, что партия рассмотрит этот вопрос, так как количество голодающих растет. Утром все просыпаются одновременно… Сегодня я вошел в кабину без очереди – там никого не было", - сообщил он.

Георгий Таргамадзе же рассказал, что ему приходится по несколько стоять в очереди в туалет, "но это не самое плохое, что происходит в Грузии".

Все четверо опрошенных сообщили, что будут принимать участие в акции до тех пор, пока им позволяет здоровье и врачи. Они намерены последовать рекомендациям медиков о прекращении голодовки.

Один из участников голодовки привел с собой свою собаку, которая все эти дни живет с ним в палатке и бегает по территории, развлекая протестующих.

Примечание:

"Грузинская оппозиция возобновила акции за освобождение Саакашвили", "Обморок Саакашвили изменил план протестных акций", "Замглавы МВД Грузии заподозрен в пособничестве Саакашвили".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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