Ростовский министр оставлен под арестом

21 декабря 2021, 18:36

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Суд в Ростове-на-Дону сегодня продлил до 24 января 2022 года срок содержания под стражей бывшему министру жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрею Майеру по делу о злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2020 года источники в правоохранительных органах сообщили задержан бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, уволенного с его поста в марте. На следующий день суд поместил Майера под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями. Защита назвала арест способом оказания давления на Майера. В ноябре суд продлил арест Майера до 24 декабря.

Ростовский областной суд сегодня продлил арест Андрея Майера до 24 января, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы облсуда.

Комментариями Андрея Майера и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что Андрея Майера обвиняют в том, что он добился выделения 46 миллионов рублей бюджетных средств на благоустройство парка по улице Вересаева в Ростове, хотя заниматься парком должен был инвестор - компания-застройщик "ЮСИ-Дон". Позднее Андрей Майер стал также подозреваемым по второму уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Майер распорядился "выделить 43,5 миллиона рублей на благоустройство парка в Зверево без проведения конкурса на выбор территории".