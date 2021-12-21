Курорт "Эльбрус" закрыт из-за сильного снегопада

21 декабря 2021, 14:20

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Канатные дороги и горнолыжные трассы на "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии закрыты для посещения из-за сильного ветра и снегопада, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с 08.00 мск временно закрыта автодорога к курорту "Эльбрус".

Из-за сильного снегопада закрыты канатные дороги и горнолыжные трассы на "Эльбрусе". "Продолжается снегопад, наверху штормовой ветер. Внизу дорожные службы расчищают дороги, лавинная служба следит за безопасностью. Наша техника работала всю ночь и продолжает быть в боевой готовности", - цитирует администрацию курорта "Интерфакс".

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня идет снег при температуре -16 градусов, ветер скоростью 2 метра в секунду. В ночь на 22 декабря снегопад продолжится, температура повысится до -15 градусов, ветер усилится до 3 м/с. Днем 22 декабря вновь будет идти снег, столбик термометра опустится до -22, скорость ветра составит 4 м/с. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.