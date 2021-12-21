Автодорога к курорту "Эльбрус" закрыта в связи с непогодой

21 декабря 2021, 11:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Временно запрещено движение на участке автомобильной трассы А-158, ведущей к курорту "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.

Дорога Прохладный - Баксан - Эльбрус закрыта сегодня с 08:00 мск на участке 101-104 км. "Причина - ухудшение погодных условий", - сообщил Росавтодор.

Накануне в горах Кабардино-Балкарии из-за сильного снегопада на северном склоне горы Чегет сошла лавина. Пострадавших и разрушений нет. По данным ГУ МЧС по республике, сегодня в горах сохраняется лавиноопасная ситуация, пишет "Интерфакс".

МЧС рекомендовало отдыхающим кататься только на размеченных, разрешенных трассах, а также избегать мест возможного схода лавин - склонов крутизной более 30 градусов.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня идет снег при температуре -16 градусов, ветер скоростью 2 метра в секунду. В ночь на 22 декабря также будет идти снег, температура повысится на один градус, ветер усилится до 3 м/с. Днем 22 декабря снегопад продолжится, столбик термометра опустится до -22, ветер усилится до 4 м/с. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.