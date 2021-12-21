Барах Чемурзиев, осужденный вместе с шестью другими лидерами протеста в Магасе, в зале суда. Скриншот сообщения https://t.me/fortangaorg/10748

21 декабря 2021, 12:10

Чемурзиев поблагодарил Сокурова за поддержку ингушских активистов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Барах Чемурзиев, осужденный вместе с шестью другими лидерами протеста в Магасе, в видеообращении к Александру Сокурову поблагодарил режиссера за смелость и решение заступиться за ингушских активистов перед Владимиром Путиным.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря режиссер Александр Сокуров на заседании президентского Совета по права человека попросил Владимира Путина освободить ингушских активистов. Эту просьбу президент не прокомментировал, но в целом выступление Сокурова вызвало его раздражение, а слова режиссера о сепаратистских настроениях на Кавказе спровоцировали также волну жесткой критики в адрес Сокурова со стороны чеченских властей.

В разговоре с президентом Александр Сокуров заступился за арестованных лидеров протеста в Магасе: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Малсага Ужахова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева, Бараха Чемурзиева и Зарифу Саутиеву. Сокуров напомнил, что арест женщины – Зарифы Саутиевой – вызвал недовольство в Ингушетии.

Видеообращение Бараха Чемурзиева к Александру Сокурову, записанное уже после приговора ингушским активистам, опубликовано сегодня в Telegram-канале "Фортанга". Видео записано в тесном помещении, на заднем плане слышны громкие разговоры других людей, среди которых видны Зарифа Саутиева, Исмаил Нальгиев и Ахмед Барахоев.

"Александр Николаевич, мы очень благодарны за то, что вы вспомнили о нас, не побоялись, замолвили слово за нас! Пока такие, как вы, есть, у страны есть надежда, что она будет жить, существовать. То, что с нами происходит, в этом нет ничего странного, это нормально в данной ситуации, поэтому приговоры, которые нам вынесли, - это назидание вам, остальным, которые на воле остались, чтобы вы сидели, не рыпались, и либо уезжали из страны, либо никаким образом не комментировали действия власти. Это было неоднократно на протяжении [истории] нашей страны и, очевидно, будет еще долго продолжаться. Поэтому вам удачи, здоровья, живите, радуйте нас новыми фильмами!" – говорит на видео Барах Чемурзиев.

Александр Сокуров, имеющий кабардинские корни, в 2010 году открыл в Нальчике творческую мастерскую, которая стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа. Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Напомним, 15 декабря, через шесть дней после разговора Сокурова с Путиным, суд в Ессентуках признал семерых лидеров протеста в Магасе виновными в создании экстремистского сообщества. Судья приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи годам и шести месяцам.

Родные и близкие осужденных заявили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. На митинге в Магасе, который состоялся в марте 2019 года и стал поводом для уголовного преследования, обвиняемые призывали участников акции воздержаться от беспорядков, а экстремизма в этих действиях нет, заявляли в суде и адвокаты. Правозащитная организация Amnesty International 4 декабря указала, что это дело не совместимо с международными обязательствами России в области прав человека и противоречит Конституции страны.

Приговор активистам вызвал и акции протеста. Так, 17 декабря силовики задержали жителя Ингушетии Ису Бекова во время одиночного пикета. После составления протокола о нарушении масочного режима пикетчика отпустили.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Примечание:

"Пользователи YouTube сочли бессмысленным обращение к Путину в поддержку ингушских активистов", "Петиция в поддержку Сокурова набрала более 700 подписей", "Сокуров призвал прекратить "истерию" вокруг его спора с Путиным".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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