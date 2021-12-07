07 декабря 2021, 19:00

ЕСПЧ присудил жительнице Ингушетии компенсацию за гибель сына

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Страсбургский суд назначил 70 тысяч евро компенсации жительнице Ингушетии Дибихан Пугоевой, признав власти России ответственными за незаконное задержание и гибель 17-летнего Магомеда Горчханова.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября 2010 года от местных жителей поступили сведения о том, что в лесном массиве недалеко от дороги, соединяющей селение Плиево и селение Средние Ачалуки Назрановского района Ингушетии, "перевозят продукты на базу члены бандформирования, действующего в районе". На место прибыло спецподразделение внутренних войск, которое было обстреляно из гранатомета и стрелкового оружия. В июне 2011 года полиция отчиталась, что установлены личности двоих погибших в ходе спецоперации вблизи села Плиево в Ингушетии. Ими оказались 22-летний житель Назрани Аслангирий Коригов и 17-летний Магомед Горчханов.

Европейский суд по правам человека вынес сегодня решение по делу Пугоева против России. Жительница Ингушетии, Дибихан Пугоева, обратилась в суд с заявлением нарушении права на жизнь, свободу и неприкосновенность своего сына, Магомеда Горчханова, говорится в сообщении на сайте суда.

Днем 22 ноября 2010 года машину, на которой ехал Горчханов вместе с двумя другими жителями республики, остановили сотрудники внутренних войск. Один из пассажиров начал отстреливаться и был убит на месте, двое других мужчин не оказали сопротивления и вышли с поднятыми руками. 27 ноября 2010 года матери Магомеда Дибихан Пугоевой подбросили конверт с картой памяти, на которой было видео задержания. На записи видно, как Горчханова и Коригова избивают при задержании и кладут в багажник "Лады Приоры". Спустя четыре дня ФСБ выпустило пресс-релиз о спецоперации, проведенной в Плиево 25 ноября 2010 года, в ходе которой двое неизвестных, помогавших незаконной вооруженной группировке, после интенсивной перестрелки взорвали себя. Их тела были полностью уничтожены, и были опознаны спустя полгода, говорится в сегодняшнем сообщении.

Пугоева требовала возбуждения уголовного дела однако получила пять отказов в возбуждении уголовного дела, в связи с чем обратилась в Европейский суд по правам человека.

Страсбургский суд установил, что имело право нарушения права на жизнь и права на свободу и личную неприкосновенность и назначил заявительнице 70 тысяч евро компенсации. 

Примечание:

"Претензии Генпрокуратуры к "Мемориалу"* поставили под угрозу защиту прав человека на Северном Кавказе", "Основанием для преследования "Мемориала"* стали жалобы ингушских силовиков", "Адвокаты оценили шансы на эффективное расследование смерти Муслима Куриева после решения ЕСПЧ".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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