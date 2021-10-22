Адвокаты оценили шансы на эффективное расследование смерти Муслима Куриева после решения ЕСПЧ

22 октября 2021, 03:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение Европейского суда по правам человека позволяет пострадавшей стороне добиваться привлечения к ответственности силовиков, причастных к убийству в ходе контртеррористической операции жителя села Плиево Муслима Куриева, считает адвокат Магомед Гагиев. В подобных случаях дела возобновляют формально, и перспектив у них немного, предположила адвокат Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти не провели эффективное расследование гибели жителя села Плиево Муслима Куриева, убитого в ходе контртеррористической операции в 2014 году, и несут ответственность за его смерть. Матери Муслима Лайле назначена компенсация в размере 60 тысяч евро. С жалобой от имени Лайлы Куриевой (также упоминалась в СМИ как Лейла) в ЕСПЧ обратились юристы Правозащитного центра "Мемориал"* и Европейского центра защиты прав человека (EHRAC).

22 марта 2014 года в ингушском селе Плиево был введен режим контртеррористической операции. Силовики объяснили, что, по их данным, в Плиево находится группа боевиков. Во время спецоперации были убиты двое подозреваемых в участии в незаконном вооруженном формировании – Башир Дышноев и Муслим Куриев – и ранен сотрудник ФСБ. Правительство России в марте 2018 года ответило Европейскому суду по правам человека об обстоятельствах смерти Муслима Куриева. По мнению российских властей, Куриев был убит в перестрелке, и все обстоятельства смерти расследованы должным образом. Муслим Куриев стал жертвой бессудной казни, утверждают правозащитники и его родственники.

Решение Европейского суда по правам человека позволяет пострадавшей стороне добиваться эффективного расследования, чтобы привлечь к ответственности силовиков, которых считает причастными к смерти Куриева, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Гагиев.

"В возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, которых мы считаем виновными в смерти Муслима Куриева, было отказано на национальном уровне, и мы пошли в Европейский суд по правам человека, который вынес решение в нашу пользу... Решение вынесено 19 октября. Суд удовлетворил нашу жалобу, признав нарушенными статьи 2 и 8 Конвенции (право на жизнь и право на уважение частной и семейной жизни, – прим. "Кавказского узла"). Думаю, что мы будем требовать дальнейшего расследования смерти Куриева после ознакомления с постановлением, выяснив, дает ли оно нам такое правовое основание", – сказал Гагиев. Пока не известно, содержится ли в решении требование возобновить расследование, указал адвокат.

Если Европейский суд по правам человека признал нарушение тех или иных статей, то приговор отменяется, направляется по вновь открывшимся обстоятельствам на новое рассмотрение, в связи с чем потерпевшая сторона рассчитывает, что решение повлечет возобновление предварительного расследования, пояснил он.

Исходя из практики Европейского суда по правам человека, можно сделать вывод, что дело Куриева рассмотрели в кратчайшие сроки, отметил Гагиев. "Жалоба рассмотрена довольно быстро. С момента его убийства прошло 7,5 года, а непосредственно с момента обращения в Европейский суд по правам человека прошло чуть более трех лет. Зная практику Европейского суда по правам человека, могу сказать, что это довольно усеченные сроки. У меня были дела, где рассматривали дела через 10 лет после подачи жалобы", – заключил адвокат.

Решение Европейского суда по правам человека "дает уверенное право требовать возобновления следствия" в случае, если оно было прекращено или приостановлено, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Правозащитного центра "Мемориал"* Марина Агальцова, представляющая интересы потерпевшей стороны. "Решение Европейского суда по правам человека говорит о неэффективности расследования, а, как правило, этот вывод дает нам возможность требовать продолжения расследования... Исходя из практики, мы подаем ходатайство о проведении следственных действий, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека", – рассказала она.

Практика исполнения решений Европейского суда по правам человека в России говорит о том, что, скорее всего, дело возобновится формально, отметила она. "Для семьи было важно то, что Муслима признали невиновным. Мы пока не общались на предмет дальнейших наших действий, учитывая, что реальных перспектив там нет", – считает Агальцова.

Родственники Башира Дышноева, убитого вместе с Куриевым, не подавали жалобу в Европейский суд, предположила она. "У нас было отдельное дело. Если бы они (Дышноевы) подавали жалобу, у нас было бы совместное дело", – сказала Агальцова.

Практики объединения в одно производство огромных массивов дел, связанных с антитеррористической деятельностью на Северном Кавказе, в Европейском суде по правам человека нет, отметила она.

"Если обстоятельства похожие: например людей похищают, говоря что они террористы. Тогда Европейский суд по правам человека объединяет. Но чтобы взять под огромный зонтик неправомерную антитеррористическую деятельность – Европейский суд по правам человека не станет объединять такие дела", – заключила адвокат.

У Европейского суда по правам человека нет необходимости объединять множество аналогичных дел для констатации системности нарушения Россией фундаментальных прав человека при проведении КТО на Северном Кавказе, считает адвокат, специализирующийся на представлении интересов российских заявителей в Страсбургском суде Надежда Ермолаева.

Суд по очень высокому стандарту доказывания рассматривает дела, которые касаются вопроса наиболее охраняемых ценностей человеческой жизни, недопустимости бесчеловечного отношения, позитивных обязательств государства в части расследования, отметила она. "Каждое обстоятельство внимательно оценивается судом на предмет доказательств: насколько агенты государства причастны к гибели или бесчеловечному обращению, насколько расследование было эффективным. Также Европейский суд по правам человека рассматривает все обстоятельства в отдельности", – рассказала Ермолаева.

"То, что Россия допускает системные нарушения при проведении КТО на Северном Кавказе – это на уровне Совета Европы ни для кого не секрет. Есть целая масса дел с чеченской кампании по исчезновениям, жестокому обращению, пыткам, порче имущества мирных жителей в результате таких операций. Чтобы показать тенденцию, суду не обязательно объединять такие дела в одно производство. Должен стоять вопрос о том, что Комитет министров Совета Европы, Парламентская ассамблея... должны принимать меры ввиду массовости таких нарушений. И в процедуре надзора за исполнением решений Европейского суда по правам человека дела, связанные с КТО, составляют единую группу, и Кабмин часто рассматривает эти дела целыми группами. Например, представление правительствами плана действий по исполнению этих решений", – заключила Ермолаева.

* Организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.