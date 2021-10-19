Европейский суд по правам человека. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

19 октября 2021, 19:24

ЕСПЧ назначил компенсацию матери убитого жителя Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские власти не провели эффективное расследование гибели жителя села Плиево Муслима Куриева, убитого в ходе контртеррористической операции в 2014 году, и несут ответственность за его смерть, постановил сегодня Европейский суд по правам человека. Матери Муслима Лайле назначена компенсация в размере 60 тысяч евро.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта 2014 года в ингушском селе Плиево был введен режим контртеррористической операции. Силовики объяснили, что, по их данным, в Плиево находится группа боевиков. Во время спецоперации были убиты двое подозреваемых в участии в незаконном вооруженном формировании - Башир Дышноев и Муслим Куриев - и ранен сотрудник ФСБ.  Правительство России в марте 2018 года в ответе ответило ЕСПЧ об обстоятельствах смерти Муслима Куриева. По мнению российских властей, Куриев был убит в перестрелке, и все обстоятельства смерти расследованы должным образом. Муслим Куриев стал жертвой бессудной казни, утверждают правозащитники и его родственники.

С жалобой от имени Лайлы Куриевой (также упоминалась в СМИ как Лейла)  в ЕСПЧ обратились юристы Правозащитного центра "Мемориал" и Европейского центра защиты прав человека (EHRAC). ЕСПЧ признал жалобу приемлемой и предложил России ответить на вопросы о том, было ли применение силы, приведшее к его смерти, необходимым, провели ли власти эффективное расследование инцидента, были ли у Лайлы Куриевой эффективные средства защиты ее прав.

Сегодня Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по жалобе "Куриева против России". Заявительница — жительница Ингушетии Лайла Куриева. Суд признал, что власти России несут ответственность за гибель сына Лайлы Куриевой Муслима, а также за непроведение эффективного расследования обстоятельств этой смерти. ЕСПЧ установил нарушение статей о праве на жизнь (статья 2) и праве на уважение частной и семейной жизни (статья 8) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заявительнице присуждена компенсация морального вреда в размере 60 тысяч евро, сообщил сегодня правозащитный центр "Мемориал"*.

Лайла Куриева не смогла добиться расследования убийства сына в России. "Прошло семь с половиной лет с того дня, как зверски был убит мой сын, моя боль не утихала ни на минуту. Самое страшное, Муслим был убит сотрудниками силовых структур, а не какими-то преступниками. Государственные органы откровенно издевались, вызывая всё большие душевные страдания, игнорируя мои заявления, отказав возбудить уголовное дело, приняв лживые доводы совершивших убийство моего сына, и я потеряла всякую веру в справедливость. Сегодняшнее решение ЕСПЧ очень важно для меня, так как оно является неопровержимым доказательством невиновности Муслима в том, в чём его обвинили после смерти. Это решение радует, что где-то есть орган, который может выносить беспристрастное решение, основанное на фактах, а не на доводах сильной стороны", - указано в сообщении на сайте центра.

Интересы Лайлы Куриевой на национальном уровне представлял адвокат Магомед Гагиев, работающий по соглашению с Правозащитным центром (ПЦ) "Мемориал"*. В ЕСПЧ её представляли юрист "Мемориала"* Марина Агальцова, а также ранее сотрудничавшая с центром юрист Дарья Бахарева,  и юристы Европейского центра защиты прав человека (EHRAC) Джоанна Сойер и Джессика Гаврон, говорится в пресс-релизе.

* Организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

Примечание:

"Правозащитники оценили вердикт ЕСПЧ по делу Гелани Цечоева", "ЕСПЧ признал власти России ответственными за похищение жителя Ингушетии", ""Мемориал"* оценил ситуацию с нарушением прав человека на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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