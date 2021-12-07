07 декабря 2021, 11:10

Астраханская предпринимательница осуждена за травмирование ребенка на батуте

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Индивидуальный предприниматель в Астраханской области признана виновной в оказании услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пятилетнего ребенка. Она получила условный срок.

Судом установлено, что 14 июня в городе Камызяке Астраханской области пятилетний мальчик получил перелом правой руки во время прыжков на детском надувном аттракционе - батутном комплексе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Батут был установлен незаконно, а оператор не имел специальной подготовки и не осуществил должного контроля за ребенком. Кроме того, на аттракционе не было табличек с инструктажем, а ребенку и его отцу о правилах поведения на батуте не рассказали, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Предприниматель признана виновной по пунктам "б", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что суд назначил 2,5 года колонии строгого режима предпринимателю, задержанному после того, как две девочки в Знаменске в мае 2018 года получили травмы на принадлежащем бизнесмену батуте. Предпринимателю предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В мае 2019 года Астраханский облсуд оставил приговор в силе.

Примечание:

"Мать погибшей при ДТП в Адлере девочки отказалась рассматривать дело в упрощенном порядке", "Дело о гибели ребенка в грозненской школе передано в суд", "Чеченский силовик заподозрен в гибели ребенка".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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