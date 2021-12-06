Суд отказался смягчить наказание Раюдину Юсуфову

06 декабря 2021, 05:32

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Мосгорсуд оставил в силе решение об отказе заменить неотбытую часть наказания бывшему вице-премьеру Дагестана Раюдину Юсуфову более мягкой. В постановлении об отказе сказано, что хорошее поведение, на которое ссылалась защита, является обязанностью осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 года и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 миллиона рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. Адвокаты Гамидова и Юсуфова считают их вину недоказанной. 17 декабря 2020 суд отказался изменить приговор Гамидову и Юсуфову.

Мосгорсуд оставил 5 декабря в силе решение Лефортовского районного суда, который отказал защите бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, ходатайствовавшей о замене ему неотбытой части наказания на более мягкое, пишет сегодня, 6 декабря "Коммерсант".

Защита Юсуфова ссылалась в своем обращении на хорошее поведение бывшего чиновника, но суд отметил в постановлении об отказе, что такое поведение входит в обязанности осужденного.

Кроме того, защита упоминала в обращении о состоянии здоровья Юсуфова и его семейном положении, однако суд отметил, что эти обстоятельства были уже учтены при вынесении приговора.