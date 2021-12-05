Жители села в Кабардино-Балкарии добились права использовать пастбище

05 декабря 2021, 04:17

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Глава Кабардино-Балкарии разрешил спор между жителями Ново-Ивановского и администрацией Майского района, распорядившись оставить местное пастбище в бесплатном пользовании сельчан.

Как писал "Кавказский узел", в октябре около 200 жителей села Ново-Ивановское направили главе Кабардино-Балкарии и прокурору Майского района обращение с просьбой вернуть в собственность сельского поселения пастбище площадью 39 гектаров. Они указали, что районные власти, получив права на эту землю, лишили сельчан возможности пасти скот и обеспечивать семьи. 2 ноября представители районной администрации встретились с жителями Ново-Ивановского на сходе и потребовали арендной платы за пастбище. Местные жители возмутились, указав, что это бывшие колхозные земли, к тому же, выкупленные их предками еще у кабардинских князей.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков распорядился предоставить сельчанам возможность бесплатно использовать пастбище, говорится в ответе на обращение жителей Ново-Ивановского. Письмо датировано 24 ноября, однако было получено сельчанами лишь 4 декабря.

В письме отмечается, что этот участок используется жителями селения для выпаса скота без каких-либо договорных отношений. Относится он к землям сельскохозяйственного назначения и находится в аренде у сельхозпредприятия "Ленинцы". Предложенный районными властями вариант оформления аренды на одного представителя группы пользователя пастбища - не единственный, но предпочтительный способ решения проблемы, указал Казбек Коков.

"Местной администрации Майского района рекомендовано провести необходимые мероприятия по регистрации земельного участка и оформлению прав ограниченного пользования чужим земельным участком (публичный сервитут) в целях предоставления его на безвозмездной основе для нужд жителей селения", - говорится в ответе от главы Кабардино-Балкарии, с которым ознакомили корреспондента "Кавказского узла" жители Ново-Ивановского.

Сельчане с удовлетворением восприняли ответ главы республики. "Мы все очень обрадовались, что нас услышали, вникли в проблему и решили ее в нашу пользу. Мы благодарны Казбеку Кокову за чуткость и внимание к нашей проблеме", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Ново-Ивановского Елена Василенко.