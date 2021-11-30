Житель Ростовской области оштрафован за демонстрацию свастики

30 ноября 2021, 18:40

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Суд в Ростовской области приговорил к штрафу в 1500 рублей осужденного Мерюжана Симоняна, признав его виновным в демонстрации свастики в колонии из-за рисунка на записной книжке.

Мерюжан Симонян обвинялся в публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП России). Наказание по этой статье предусматривает как штраф от одной тысячи рублей так и арест на срок до пятнадцати суток, а также "конфискацию предмета административного правонарушения".

"В ходе рассмотрения административного дела было установлено, что 31 августа осужденный Симонян, отбывая наказание в колонии поселении-8, где совместно с ним проживает более 50 осужденных, публично демонстрировал нацистскую символику в виде рисунка на лицевой стороне записной книжки с изображением свастики, выполненной в виде крючковатого правостороннего вращающегося креста с загнутыми под прямым углом концами" - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

Симонян был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей с конфискацией записной книжки с изображением. Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе.

Комментариями Мерюжана Симоняна относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Дело против Симоняна было передано в суд 9 ноября, единственное заседание по существу состоялось сегодня, следует из картотеки на сайте Багаевского районного суда Ростовской области.

С середины ноября это четвертое решение по делу о демонстрировании нацистской символики, вынесенное судами Ростовской области. 19 ноября Новошахтинский районный суд Ростовской области оштрафовал на одну тысячу рублей пенсионера Александра Голубова за публикацию свастики в соцсети "Одноклассники". 22 ноября суд в Ростовской области назначил штраф в 1000 рублей местному жителю Вячеславу Рыжову, признав его виновным в публичном демонстрировании свастики за публикацию девятилетней давности. 26 ноября Новочеркасский городской суд Ростовской области оштрафовал на две тысячи рублей местного жителя Дениса Болесова за публикацию свастики, сам Болесов пояснил, что опубликовал ее "в качестве иллюстрации к материалу антифашистского характера", следует из данных системы ГАС "Правосудие". Информационно-аналитический центр "СОВА"* 29 ноября назвал привлечение Болесова к ответственности неправомерным.

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