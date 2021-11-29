Силовики применили слезоточивый газ на акции сторонников Саакашвили

29 ноября 2021, 13:40

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Несколько сотен сторонников оппозиции собрались около здания Тбилисского горсуда, куда в качестве обвиняемого доставлен Михаил Саакашвили. Полицейские применили слезоточивый газ, и нескольким пострадавшим потребовалась помощь врачей.

Как писал "Кавказский узел", состояние прекратившего голодовку Михаила Саакашвили, несмотря на посттравматический стресс, позволяет ему участвовать в судебных заседаниях по его уголовному делу, сообщили 28 ноября врачи.

На 10 ноября было намечено судебное слушание по делу против Саакашвили о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и погроме в телекомпании "Имеди". В тот день вопреки требованию суда доставить Михаила Саакашвили на заседание Пенитенциарная служба отказалась это сделать, опасаясь нападения оппозиционеров на машину конвоя. Саакашвили планировал принять участие в суде, несмотря на боли из-за голодовки, уточнили его адвокаты. 15 ноября Пенитенциарная служба вновь отказалась доставить Саакашвили на судебное заседание, пояснив, что его присутствие в зале создаст "дополнительный риск для его здоровья". Михаил Саакашвили приостановил акцию протеста против ареста лишь на 50-й день, 20 ноября, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Около здания суда собрались сотни сторонников Саакашвили

Михаила Саакашвили сегодня доставили на заседание Тбилисского горсуда, где проходит процесс по его делу. Около здания суда собрались сотни сторонников Саакашвили, и полиция перекрыла им вход во двор суда, также силовики запретили залезать на забор, ограждающий территорию суда.

Полицейские сняли с забора нескольких телеоператоров, а также активистов, забравшихся на крышу будки охраны. Действия полицейских вызвали протест собравшихся, который перерос в стычки с полицейскими, после чего силовики применили слезоточивый газ.

Врачи "скорой" оказали медицинскую помощь пострадавшим, среди которых были и женщины. "Я две минуты, как смог открыть глаза. Полицейские просили спуститься протестующих с крыши будки. Потом они без предупреждения пустили в глаза газ", - сказал один из пострадавших в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

На заседание не допущены никакие СМИ, кроме "Общественного телевидения Грузии", сообщают "Новости-Грузия". По данным издания, около здания суда с утра мобилизованы сотни полицейских, там же собрались несколько сотен сторонников оппозиции.

Полицейские задержали бывшего мэра Тбилиси и нескольких участников акции

На акции около здания суда полицейские задержали оппозиционера, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву. К нему подошел представитель МВД Гога Меманишвили и сообщил, что Угулава задержан по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законным требованиям полиции), информирует "ИнтерпрессНьюс".

"Вы призывали граждан перейти на проезжую часть, соответственно задержаны в административном порядке", - приводит издание адресованные Угулаве слова Меманишвили.

Перед задержанием Угулавы полицейские потребовали от него не мешать проезду автомобилей, в ответ бывший мэр назвал полицейских "собаками" и был задержан. Кроме Угулавы, задержаны еще несколько протестующих, сообщает ТАСС.

Саакашвили в суде отказался признавать грузинское правосудие

Перед началом судебного заседания Михаил Саакашвили, впервые доставленный в суд, заявил, что не признает прокуратуру и грузинское правосудие.

"Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие, я здесь не для того, чтобы быть частью заранее написанной комедии", - приводит слова Саакашвили "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте.

Члены судебной коллегии, состоящей из трех человек, распорядились, чтобы у обвиняемого было право пить воду. "Мы заботимся о вашем здоровье", - пояснил один из судей. "Спасибо, я ценю вашу доброту", - ответил на это бывший президент.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября, а 1 октября был арестован, так как ранее на родине был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Бывший президент также обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему были предъявлены и другие обвинения. Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".