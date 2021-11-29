Врачи сочли возможным присутствие Саакашвили в суде

29 ноября 2021, 07:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили наблюдается посттравматический стресс, но его состояние позволяет участвовать в судебных заседаниях, указали врачи.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Грузию был арестован 1 октября, в тюрьме он объявил голодовку. Его адвокаты, личный врач и сторонники добивались перевода политика в гражданскую клинику. Минюст Грузии пошел на уступки только на 50-й день голодовки, после того как Саакашвили после обморока попал в реанимацию тюремной больницы. Политик был переведен в военный госпиталь и 20 ноября начал принимать пищу. 21 ноября врачи сообщили, что его состояние здоровья стабильное. 24 ноября мать и адвокаты Саакашвили указали на изменения его психологического состояния.

Саакашвили после возвращения в Грузию был арестован, так как ранее на родине был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Бывший президент также обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему были предъявлены и другие обвинения.

У Михаила Саакашвили нет психического расстройства, из-за которого он не мог бы принять участие в судебном процессе, заявила президента центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани. "По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация. Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам", – привело вечером 28 ноября ИА "Новости Грузия" слова Джишкариани.

О том, что Саакашвили может присутствовать на суде, заявили уже две медкомиссии, отметил личный врач политика Николоз Кипшидзе. "Я навещу его отдельно и, наверное, потом мы соберемся вместе с главным врачом. Врачи должны сделать заключение. На мой взгляд, это заключение будет обнародовано сегодня, но предыдущие две комиссии сказали, что его присутствие возможно. Не думаю, чтобы что-то изменилось", – привел вечером 28 ноября его слова "Интерпрессньюс".

Напомним, что на 10 ноября было намечено судебное слушание по делу против Саакашвили о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании "Имеди". Следствие по делу продолжается уже восемь лет. Суд намерен вызвать на заседание Михаила Саакашвили и специальная пенитенциарная служба обязана подчиниться суду, отметил ранее адвокат политика Бека Басилая.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Новости о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".