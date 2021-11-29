Налоговики пытаются взыскать долги с "Ахмат-Арены"

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Со спортивного комплекса имени Ахмата-хаджи Кадырова налоговая инспекция через суд взыскивает долг по земельному налогу на сумму более 6,7 миллиона рублей.

Стадион "Ахмат-Арена" входит в спортивный комплекс имени Ахмат-хаджи Кадырова. Его площадь - 17 гектаров. Строительство стадиона велось по Федеральной целевой программе. Сама арена состоит из двух частей: западная трибуна А на девять тысяч мест и восточная Б на 21 тысячу мест, предусмотрены места для инвалидов. Более 30 тысяч зрителей могут пройти на трибуну через турникеты, расположенные по секторам. Всего проходов на трибуну 35, также предусмотрены аварийные выходы со стадиона, говорится в сообщении на сайте "Ахмат-Арены".

Арбитражный суд Чечни рассматривает заявление республиканского управления Федеральной налоговой службы в отношении спорткомплекса имени Ахмата-хаджи Кадырова по уплате налогов и сборов на сумму более 6,7 миллиона рублей. Речь идет о земельном налоге за 2020 год, сообщают "Кавказ.Реалии"*.

Суд принял решение отложить судебное разбирательство до 7 декабря, так как возникли неполадки со средствами ведения аудиозаписи судебного заседания, говорится в определении, опубликованном на сайте Арбитражного суда Чеченской Республики.

Исковое заявление в отношении Спортивного комплекса имени Ахмат-хаджи Кадырова поступило 8 сентября, его рассмотрение дважды откладывалось, говорится в картотеке суда.

"Ахмат-Арена" - домашний стадион грозненского футбольного клуба "Ахмат", созданного в 1946 году. Тогда он назывался "Динамо". В 1948 году клуб сменил название на "Нефтяник", а в 1958 году был переименован в "Терек". В 2017 году "Терек" был назван в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Футбольный клуб "Ахмат" ("Терек")".