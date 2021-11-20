Стрельба по автомобилю в Волгограде. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=76YKorRIsm4

20 ноября 2021, 15:53

Двое волгоградцев арестованы после стрельбы по автомобилю

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд постановил заключить под стражу на два месяца обоих подозреваемых в покушении на убийство случайного водителя в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", по версии полиции, около четырех часов утра 17 ноября в Дзержинском районе Волгограда двое пьяных мужчин обстреляли случайный автомобиль, ранив водителя в голову. Обоих стрелков задержали, возбуждено дело о покушении на убийство.

Центральный районный суд Волгограда постановил арестовать двух задержанных, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская. Они будут находиться под стражей до 18 января 2022 года, информировали сегодня "Новости-Волгограда".

Постановление еще может быть обжаловано в апелляционном порядке, отмечается в сегодняшней публикации передала "Высота 102".

Напомним, что МВД ранее распространило видео инцидента. 18 ноября оно было размещено и в YouTube-канале "Высота 102". В кадре черный легковой автомобиль останавливается на перекрестке и включает аварийный сигнал. Из машины, пошатываясь, выходит мужчина, надевает капюшон и ждет. При этом на дороге появляется лужа, поскольку этот человек справил туда нужду. Через некоторое время на дороге появляется другой автомобиль. Когда машина после остановки на светофоре проезжает перекресток, мужчина стреляет по ней несколько раз. Далее следуют кадры задержания. Силовики валят двух мужчин на землю. Один из них на вопрос "за что задержан?" отвечает: "Не знаю".

Примечание:

"Волгоградец арестован после стрельбы по подросткам", "Убийство имама стало первым вооруженным инцидентом в Дагестане за месяц", "Четыре человека задержаны после стрельбы во Владикавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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