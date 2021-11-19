Волгоградские противники QR-кодов провели стихийную акцию в здании Роспотребнадзора

19 ноября 2021, 16:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько активисток прошли в здание управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и потребовали от сотрудников предъявить QR-коды и документы, чтобы показать необоснованность таких проверок в общественных местах. На место была вызвана полиция, однако протестующие покинули здание до появления силовиков.

Как писал "Кавказский узел", ограничения, введенные властями Волгоградской области в октябре в связи с пандемией коронавируса, вызвали недовольство местных жителей. 10 ноября было опубликовано видеообращение к президенту России Владимиру Путину "О недопустимости ограничения наших прав и свобод" - активисты записывали его в семи районах Волгограда и в Волжском. Они указали, что предъявление QR-кодов создает угрозу утечки персональных данных. Реакции властей на требование отказаться от повсеместного введения QR-кодов не последовало. 18 ноября активисты подали в прокуратуру два заявления о том, что постановление губернатора Волгоградской области о QR-кодах и меры Росздравнадзора по выявлению антипрививочников нарушают конституционные права. Под пакетом заявлений подписались 3413 человек.

В Волгоградской области с 8 ноября отменен режим нерабочих дней, однако сохранился доступ по QR-кодам в кафе и фитнес-центры, ряд магазинов. Также в области введено требование предъявлять документы о вакцинации или перенесенном COVID-19 для покупки социальных билетов на проезд и проездных длительного срока. Одновременно региональные власти ужесточили ответственность за нарушение ковидных ограничений.

Сегодня около 11.00 мск группа людей прошла в офис управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Работа ведомства приостановилась на некоторое время, сотрудники вызвали вневедомственную охрану и полицию. Активисты скрылись до приезда правоохранителей. Глава ведомства Ольга Зубарева наотрез отказалась общаться со средствами массовой информации, заявив, что у нее сейчас другие проблемы, передало волгоградское издание V1.

В числе активисток была Оксана Барабанова, которая ранее уже являлась в кабинет к Ольге Зубаревой, говорится в другой сегодняшней публикации издания.

YouTube-канал "Всё в наших руках" опубликовал сегодня видео, на котором несколько женщин, называющих себя "народным контролем", проходят в здание Роспотребнадзора и направлются в приемную. Они застают в кабинете главу областного управления ведомства Ольгу Зубареву. "Мы хотим, чтобы вы позвали сотрудников сюда всех. Мы будем проверять паспорта и QR-коды. <...> Давайте, показывайте свой штрих-код и Ваш паспорт. И мы бы еще хотели посмотреть приказ о Вашем назначении", - говорит одна из активисток.

Руководитель управления отказалась выполнять их требования и покинула кабинет. Когда в кабинет прошел мужчина, спросивший, что случилось, у него также потребовали документы. Он также поспешно удалился. "Вы отказываетесь? Люди тоже не обязаны показывать QR-коды", - говорят на видео активистки.

Они ходят по коридорам здания, заглядывая в рабочие кабинеты с комментариями вроде: "Что вы тут позакрывались-то?", и требуя от сотрудников QR-коды и паспорта. При этом активистки отмечают, что некоторые сотрудники не соблюдают масочный режим. "Снимай ее, пока она маску цепляет", - говорит активистка относительно одной из работниц ведомства. Женщины также отмечают, что Роспотребнадзор "кошмарит" предпринимателей подобными проверками. В конце видео активистки выходят из здания ведомства и прощаются.

На сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, по состоянию на 16.45 мск 19 ноября, отсутствуют комментарии относительно инцидента.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".