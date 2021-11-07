Три человека пострадали при ДТП с туристическим автобусом в Северной Осетии

07 ноября 2021, 09:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пострадавшие, среди которых пассажир и водитель туристического автобуса из Ставрополья, доставлены в больницу после столкновения трех машин в Северной Осетии.

Авария произошла 6 ноября около 18.00 мск на 23 километре автодороги «Владикавказ-Алагир».

По предварительной версии, водитель 65-летний легковой машины "ВАЗ-2199", совершая разворот в сторону города Алагир не уступил дорогу второй автомобилю "Лада Калина", направлявшейся в сторону Владикавказа, сообщило поздно вечером 6 ноября МВД по Северной Осетии на своей странице mvd_rso_a в Instagram. В результате произошло столкновение, от удара автомашина "Ладу Калину" отбросило и она столкнулась с микроавтобусом, который ехал в сторону Алагира, отмечается в сообщении.

По данным полиции, после аварии в больницу были доставлены 53-летний пассажир и 56-летний водитель "Фольксвагена", и 46-летний пассажир автомобиля "Лада Калина".

Микроавтобус "Фольксфаген" перевозил туристов из Ставрополья, нем находилось 13 человек, они возвращались после экскурсии в Куртатинское ущелья, сообщило со ссылкой на пресс-службу ведомства издание "Основа".

"Кавказский узел" также писал, что в мае три автомобиля столкнулись на Транскавказской магистрали в Алагирском районе, три человека погибли на месте.