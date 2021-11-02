Сотрудники полиции Грузии. Кадр видео РУСТАВИ 2 https://www.rustavi2.ge/ka/news/213737

02 ноября 2021, 09:09

Суд арестовал задержанных во время выборов в Зугдиди активистов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Райсуд в Зугдиди поместил под арест активистов, задержанных ранее во время конфликтов на местных избирательных участках. Прокуратура Грузии также отчиталась о задержании одного из нападавших на журналистов при освещении ими  хода выборов 30 октября.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 октября, в день голосования во втором туре на местных выборах, в Зугдиди были доставлены в полицию пять активистов после конфликтов на избирательных участках. Во время выборов в Зугдиди также на нападения пожаловались несколько журналистов.

Районный суд в Зугдиди арестовал на несколько дней задержанных после конфликтов на избирательных участках в Зугдиди активистов. Им вменяются неподчинение полиции и мелкое хулиганство. Активисты решение суда назвали необоснованным, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Грузинские правоохранители задержали одного из нападавших на журналистов 30 октября. Ему предъявлено обвинение в насилии и незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста, сообщила сегодня прокуратура Грузии.

По версии следствия, 30 октября журналист телекомпании Media Monitoring и оператор Dia TV находились в Карели, на избирательном участке №33 для подготовки телесюжета. У них возникла перепалка с несколькими активистами, а затем произошла с ними стычка. Нападавшие потребовали от журналистов удалить видеозапись.

Задержанному предъявлено обвинение в незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста и по статье о насилии. Ему грозит до двух лет лишения свободы, отметила прокуратура в сообщении, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

МВД Грузии отчиталось, что в связи с инцидентами в ходе голосования возбуждено восемь уголовных дел о помехах в работе журналистов, насилии и повреждении имущества во время голосования. Неправительственные организации Transparency International и GYLA подали в ЦИК 32 жалобы.

Напомним, что после второго тура выборов в Грузии оппозиция отказалась признавать их результаты и анонсировала акции протеста по всей стране с требованием отставки правительства и досрочных выборов. К акции протеста присоединился лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Он объявил, что отказывается от депутатского мандата и заявил, что также продолжит борьбу на улицах. 1 ноября бывший президент страны Михаил Саакашвили призвал своих соратников последовать примеру Хазарадзе.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"ЦИК Грузии объяснил отключение света на избирательном участке в Тбилиси", "Участники митинга в Зугдиди потребовали освободить Саакашвили", "Аналитики оценили потенциал "Грузинской мечты" на акции в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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