Четыре оппозиционных депутата парламента Грузии отказались от мандатов

02 ноября 2021, 02:39

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Лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе и трое депутатов "Единого национального движения" - Нона Мамулашвили, Анна Цитлидзе и Леван Варшаломидзе - заявили, что решили покинуть парламент Грузии. Саакашвили призвал всех оппозиционных депутатов уйти из парламента Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", во втором туре выборов мэра Тбилиси по информации Центризбиркома Грузии победил кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", действующий мэр Каха Каладзе. Ника Мелия на акции протеста около здания парламента назвал итоги выборов сфальсифицированными и объявил о начале кампании митингов и акций по всей стране с требованием отставки правительства и досрочных выборов. К акции протеста присоединился депутат парламента, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Он объявил, что отказывается от депутатского мандата и заявил, что также продолжит борьбу на улицах.

30 октября в 20 городах Грузии прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Избирком признал выборы состоявшимися, подсчитав, что "Грузинская мечта" победила в 19 городах, лишь в Цаленджихе победил кандидат от "Единого национального движения".

Михаил Саакашвили призвал своих соратников последовать примеру лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который ранее заявил, что он откажется от депутатского мандата и присоединится к уличным акциям оппозиции, сообщило 1 ноября издание "Новости-Грузия".

Послание Саакашвили зачитал 1 ноября после посещения бывшего президента в тюрьме его адвокат Ника Гварамия.

"Мы должны понимать, что парламент уже утратил функцию правительственной платформы. Никакого решения там не может быть и не будет принято. Разговоры с бандитами о реформах и изменениях во благо страны только оттягивают время, чтобы заряд протеста погас и чтобы на нашу страну махнули рукой и за ее пределами. Поэтому я бы посоветовал всем своим соратникам и просто патриотам страны и порядочным людям в парламенте взять пример с господина Хазарадзе, покинуть парламент и оставить "Мечту" наедине с собой", - процитировало письмо Михаила Саакашвили издание.

Представитель фракции "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе отказывается от мандата депутата грузинского парламента, сообщило 1 ноября агентство "ИнтерпрессНьюс".

Цитлидзе заявила, что не видит смысла в том, чтобы оставаться в парламенте, и может продолжать борьбу и без депутатского мандата. "Я не знаю, кто какое решение примет. У меня не было коммуникации с партией, вы знаете, что я нахожусь в Зугдиди. Однако, после призыва третьего президента, и тогда, когда президент в тюрьме, голодает, а у нас отняли выборы, я не вижу смысла в том, чтобы сидеть в парламенте. Я смогу продолжать борьбу и без мандата депутата… "Грузинская мечта" должна остаться сама с собой. Об остальном поговорим на акциях", - процитировало Анну Цитлидзе агентство.

Напомним, первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. В 20 муниципалитетах кандидаты не набрали нужного числа голосов, поэтому избирком решил провести второй тур выборов. Перед первым туром, в конце сентября, в страну вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был арестован, поскольку ему заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили был обвинен также в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку в руставской тюрьме.

Еще один член "Единого национального движения" Леван Варшаломидзе объявил 1 ноября, что покидает парламент Грузии. "Я отказываюсь от мандата депутата парламента Грузии, так как хочу начать переломную борьбу за смену правительства, лишенного легитимации!" - процитировало его издание Newstbilisi.info.

Также от мандата депутата парламента Грузии отказалась представитель партии "Единое национальное движение" Нона Мамулашвили, сообщило 1 ноября издание "Грузия Online".

Нона Мамулашвили заявила, что, когда у страны украли выборы и будущее, она не собирается служить парламенту, в котором не соблюдают интересы страны. "Мы и до этого были в режиме бойкота, а сейчас видим, что "Грузинская мечта" пытается проводить в парламенте ту линию, которая нужна Бидзине Иванишвили. Считаю, что решение Мамуки Хазарадзе было правильным, и мы должны последовать его примеру. У парламента нет легитимации - этот парламент является цирком, театром и участие в этом театре – неприемлемо", - процитировало Нону Мамулашвили издание.

Отказаться от мандата депутата парламента Грузии решил и лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе.

В ближайшие дни Зураб Джапаридзе официально обратится в парламент по поводу прекращения полномочий депутата, сообщило со ссылкой на пресс-службу партии издание.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".