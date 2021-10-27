Руководитель "МРСК Северного Кавказа" заподозрен в крупном хищении

27 октября 2021, 20:54

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Бывший глава "МРСК Северного Кавказа" Магомед Каитов подозревается в хищении 3,5 млрд рублей, сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.

Как писал "Кавказский узел", в 2013 году уроженцу Карачаево-Черкесии, бывшему главе "МРСК Северного Кавказа" Магомеду Каитову было предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении четырех миллиардов рублей. Сам Каитов отвергал обвинения. В марте 2017 года он был заподозрен в неуплате 48 млн рублей налогов.

В 2007-2011 годах руководство ОАО "МРСК Северного Кавказа" заключило несколько договоров, по которым приняло обязательства собирать с потребителей плату за электроэнергию. Однако не все собранные деньги направлялись на оплату электроэнергии, заявило ранее следствие.

По данным УФСБ, Каитов подозревается в том, что возглавлял преступное сообщество и причастен к хищению денежных средств. В отношении него и еще двух человек возбуждено дело о мошенничестве и организации преступного сообщества (часть 4 статьи 159 и часть 3 статьи 210 УК России). Еще трое участников группировки заподозрены в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Каитов находится в международном розыске, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС.

Напомним, 21 февраля 2019 года Фонд борьбы с коррупцией* оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал расследование о коррупции в Карачаево-Черкесии, напомнив о влиятельном клане Каитовых. По данным фонда, зять бывшего президента республики Мустафы Батдыева Алий Каитов возглавил компанию "Комплексные коммунальные системы холдинг", ранее известную как "Черкесские городские электрические сети". Отец Алия Каитова Заур Каитов ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии, а его брат Магомед Каитов в 2002 году был назначен главой "Кавказской энергетической управляющей компании". Магомеда Каитова называли "энергетическим королем" Северного Кавказа, но в 2013 году его арестовали за хищение средств на сумму 4 млрд рублей, однако в 2015-м он уже был на свободе, отметил ФБК*.

* созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом РФ экстремистской организацией и запрещен на территории России.