Суд согласился допросить бывшего главу МВД Кабардино-Балкарии по делу Карданова

22 октября 2021, 02:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нальчикский горсуд удовлетворил ходатайства защиты о допросе бывшего министра внутренних дел Кабардино-Балкарии Хачима Шогенова и бывшего начальника охраны первого президента республики Валерия Кокова по делу Валерия Карданова, обвиняемого в присвоении имущества базы "Баксан". Они могут прояснить обстоятельства передачи базы спортсменам, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании (КБТК) Валерий Карданов после задержания в 2018 году находился в СИЗО, с февраля 2020 года – под домашним арестом, а в марте 2021 года был отпущен на свободу под подписку о невыезде. На заседании суда 8 июня, как и на предыдущих заседаниях, свидетели дали показания в пользу Карданова. На заседании 12 октября Карданов заявил, что "Роснефть" обязана предоставить документы, подтверждающие, что Кабардино-Балкарская топливная компания понесла расходы на реконструкцию и модернизацию базы "Баксан". Суд удовлетворил его ходатайство.

Следствие полагает, что Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину, в деле нет, утверждает защита. Подробности об этом деле можно узнать из подготовленной "Кавказским узлом" справки "Дело Карданова: нефть и власть в Кабардино-Балкарии".

На заседании суда 21 октября защита заявила ходатайства о вызове в суд новых свидетелей, а также попросила истребовать финансовые документы из архива головной компании ПАО "Роснефть", подтверждающие, что компания понесла затраты по строительству или реконструкции базы "Баксан", передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Алаудин Мусаев заявил, что один из свидетелей при допросе предъявил приказ от 3 января 2001 года о назначении Ильяса Хаджиева на должность инженера на базу отдыха "Баксан", подписанный Кардановым. Адвокат попросил исследовать подлинник этого документа, так как приказ не был представлен в рамках расследования уголовного дела, его не было и в материалах дела, когда защита знакомилась с ними. При обсуждении ходатайства выяснилось, что документ исследовался в отсутствие Мусаева, при другом адвокате.

После этого Мусаев заявил ходатайство о вызове на следующее судебное заседание для допроса Ильяса Хаджиева, чтобы установить, "как он оказался там (на базе отдыха "Баксан"), кто ему выплачивал деньги за его работу". "Если суд откажется его вызывать, просим выписать повестку на имя Хаджиева для обеспечения нами его явки", – попросил Мусаев.

Если суд окажет помощь в вызове на заседание этого, а также еще двух свидетелей, то судебное следствие можно будет закончить за несколько дней, отметил он. Суд удовлетворил ходатайство о вызове Хаджиева.

Далее Мусаев напомнил, что в эти дни в Кабардино-Балкарии отмечают 80-летие со дня рождения первого президента Валерия Кокова. Он сказал, что смотрел передачи о нем на телевидении. "В ходе просмотра передачи я увидел, что при чествовании олимпийского чемпиона Мурата Карданова и чемпиона России Исхака Бозиева рядом с Валерием Коковым присутствовал бывший министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Хачим Шогенов. Со слов свидетеля Губина, он присутствовал и тогда, когда один из министров Кабардино-Балкарии по поручению Валерия Кокова передавал деньги на приобретение базы "Баксан" Исхаку Бозиеву", – сказал адвокат.

Он заявил ходатайство о вызове в суд Хачима Шогенова либо выдаче повестки для него. Адвокат также попросил вызвать в суд в качестве свидетеля Вячеслава Гешева, бывшего начальника охраны Валерия Кокова, который также может дать показания по поводу передачи базы "Баксан" спортсменам, так как "везде сопровождал Кокова".

Обвинение не возражало, суд удовлетворил ходатайство о вызове в суд двух свидетелей.

Валерий Карданов заявил ходатайство об истребовании из архивов ОАО "Роснефть" – головной компании – финансовых документов, подтверждающих вложения ПАО "Роснефть" в строительство и реконструкцию базы "Баксан". Он напомнил, что свидетель Сергей Богданчиков, бывший руководитель ПАО "Роснефть", в суде показал, что все документы хранятся в архивах ПАО "Роснефть" в электронном виде.

На заседании суда 29 января свидетель Сергей Богданчиков рассказал, что компания не располагала средствами на содержание непрофильных активов, в том числе базы "Баксан". Деятельность дочерних компаний строго регламентировалась и при выявлении нарушений виновный строго наказывалась. Свидетель также отметил, что контрольно-ревизионные проверки кабардино-балкарской дочерней компании никогда не выявляли недостачи или нецелевого расходования средств.

Суд напомнил, что ранее такое ходатайство направлялось в КБТК, откуда пришел ответ, что в архивах отсутствуют указанные документы. Однако, по его мнению, если такие затраты имели место, то документы об этом должны храниться в архивах ПАО "Роснефть".

Мусаев настоятельно потребовал направить запрос в ПАО "Роснефть". "Карданов обвиняется в том, что он присвоил чужое имущество – базу "Баксан". Ему предъявлен гражданский иск на сумму 157 миллионов рублей. Мой доверитель заявил вполне логичное ходатайство", – сказал адвокат. Он отметил, что компания должна представить финансовые документы, которые подтверждают вложение денег в строительство и реконструкцию базы "Баксан". "Именно финансовые документы, которые должны храниться в КБТК, а если средства выделялись головной компанией, то там. Они требуют 157 млн рублей, предъявив гражданский иск. Они просят привлечь его к уголовной ответственности за хищение этих средств, но никак не хотят подтвердить, строили ли они, вкладывали ли хоть копейку в это строительство", – сказал Мусаев.

КБТК предоставили Богданчикову письма, якобы написанные Кардановым, о выделении средств на реконструкцию базы "Баксан", так "пускай они подтвердят, что оттуда пришла хотя бы одна копейка в КБТК или же в какую-нибудь подрядную организацию для строительства базы "Баксан", отметил он.

Адвокат напомнил, что подобное ходатайство заявлялось стороной защиты и ранее, на что из КБТК ответили, что у них не сохранились акты. "Мы не просили акты. Затраты находят отражение во всех налоговых отчетах, балансах. Пускай поднимают архивы, пусть ищут", – сказал Мусаев.

Все, что могла, компания предоставила, заявил представитель КБТК Маршенкулов. Вся бухгалтерская документация была вывезена из компании, ничего дополнительно предоставить невозможно, отметил он.

Мусаев повторил ходатайство о направлении судом письменного запроса в ПАО "Роснефть" о том, выделялись ли когда-либо какие-либо финансовые средства на реконструкцию, строительство базы "Баксан". Аналогичный запрос он предложил направить нынешнему директору КБТК. Суд отклонил ходатайство.