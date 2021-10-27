Житель Волгограда получил длительный срок за убийство студента из Азербайджана

27 октября 2021, 14:48

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Волгоградский областной приговорил сегодня Виталия Васильева к 19 годам колонии строгого режима по делу об убийстве азербайджанского студента Тимура Гаврилова. Матери погибшего назначена компенсация.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля Волгоградский облсуд начал рассмотрение дела об убийстве уроженца Азербайджана, студента медакадемии Тимура Гаврилова. Житель Волгограда Виталий Васильев, обвиняемый в убийстве, признал вину в суде. 18 мая он попросил прощения у матери убитого Ирины Гавриловой, которая приехала на заседание из Гянджи. Она отказалась принять извинения Васильева, заявив в суде, что желает подсудимому смертной казни. Гособвинитель попросил суд признать Васильева виновным в убийстве азербайджанского студента на почве национализма и приговорить его к 20 годам колонии. Мать убитого запросила для подсудимого пожизненное лишение свободы. 12 октября адвокат Васильева попросил суд исключить из обвинения статью о хранении оружия и вынести ему приговор с учетом смягчающих обстоятельств. Виталий Васильев в последнем слове в суде принес извинения матери убитого и выразил готовность выплачивать компенсацию по ее иску.

Тимур Гаврилов был убит в ночь на 13 июня 2020 года, он получил около 20 ножевых ранений. После убийства был арестован 22-летний волгоградец Виталий Васильев, причастности к убийству он не отрицал. Тимур Гаврилов был неконфликтным и прилежным студентом, мечтал стать хорошим врачом, рассказал его двоюродный брат. Озвученные 18 мая в суде показания брата Васильева укрепили версию о национальной подоплеке убийства, сообщил адвокат Ирины Гавриловой.

Суд установил, что 13 июня 2020 года Васильев, действуя по мотивам национальной ненависти, нанёс множественные ножевые ранения 17-летнему студенту, от которых он скончался на месте. Прокурор отказался от обвинения Васильева по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, суд прекратил уголовное дело в этой части, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Приговором суда Васильев признан виновным в убийстве , незаконном изготовлении, а также приобретении и ношении оружия. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, и штрафом в 100 тысяч рублей, рассказала Вальковская. "Кроме того, с осуждённого в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда", - добавила она.

Часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство) предусматривает до, часть 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) - до пяти лет лишения свободы.

Перед оглашением приговора судья зачитала показания Васильева: "Целенаправленно искал человека неславянской внешности, чтобы убить. Считал, что мигранты совершают много преступлений, и таким образом хотел спасти общество", - сообщил сегодня "Блокнот Волгоград".

Суд назначил матери убитого компенсацию в 1,7 миллиона рублей, проинформировало V1.

Напомним, ранее представитель потерпевшей Ирины Гавриловой попросил суд удовлетворить ее гражданский иск о возмещении морального вреда в размере двух миллионов рублей.