Виталий Васильев Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

27 октября 2021, 03:50

Волгоградец согласился выплачивать компенсацию матери убитого студента

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвиняемый по делу об убийстве студента из Гянджи Тимура Гаврилова житель Волгограда Виталий Васильев в последнем слове в суде принес извинения матери убитого и выразил готовность выплачивать компенсацию по ее иску.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля Волгоградский облсуд начал рассмотрение дела об убийстве уроженца Азербайджана, студента медакадемии Тимура Гаврилова. Житель Волгограда Виталий Васильев, обвиняемый в убийстве, признал вину в суде. 18 мая он попросил прощения у матери убитого Ирины Гавриловой, которая приехала на заседание из Гянджи. Она отказалась принять извинения Васильева, заявив в суде, что желает подсудимому смертной казни. Гособвинитель попросил суд признать Васильева виновным в убийстве азербайджанского студента на почве национализма и приговорить его к 20 годам колонии. Мать убитого запросила для подсудимого пожизненное лишение свободы. 12 октября адвокат  Васильева попросил суд исключить из обвинения статью о хранении оружия и вынести ему приговор с учетом смягчающих обстоятельств.

Тимур Гаврилов был убит в ночь на 13 июня 2020 года, он получил около 20 ножевых ранений. После убийства был арестован 22-летний волгоградец Виталий Васильев, причастности к убийству он не отрицал. Тимур Гаврилов был неконфликтным и прилежным студентом, мечтал стать хорошим врачом, рассказал его двоюродный брат. Озвученные 18 мая в суде показания брата Васильева укрепили версию о национальной подоплеке убийства, сообщил адвокат Ирины Гавриловой.

В Волгоградском областном суде завершились прения по уголовному делу в отношении Виталия Васильева, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Подсудимый выступил с последним словом, сказала она.

«Я хочу еще раз извиниться перед потерпевшей стороной, я готов выплачивать иск, если у меня будет такая возможность», - сказал Виталий Васильев, копия видео с выступлением которого в суде имеется в распоряжении "Кавказского узла". 

Васильев обвинен в убийстве по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (пункт «л» части 2 статьи 105 УК РФ), незаконном изготовлении оружия (часть 1 статьи 223 УК РФ), незаконном обороте оружия (часть 1 статьи  222 УК РФ и часть 2 статьи 222.1 УК РФ), сказала  Вальковская. По ее словам, суд планирует огласить приговор 27 октября в 12.00 мск.

Напомним, ранее представитель потерпевшей Ирины Гавриловой попросил суд удовлетворить ее гражданский иск о возмещении морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Примечание:

"Волгоградец обвинен в убийстве студента на почве национализма", "Пользователи сети возмущены жестоким убийством азербайджанца в Волгограде", "Мотивом убийства азербайджанского студента в Волгограде названа национальная вражда".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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