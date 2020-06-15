Пользователи сети возмущены жестоким убийством азербайджанца в Волгограде

15 июня 2020, 22:07

Губернатор Волгоградской области пообещал 1 млн рублей за информацию, которая поможет найти убийцу 17-летнего студента из Азербайджана Тимура Гаврилова. Убийство произошло в нескольких десяткам метров от здания полиции, а скрыть лицо нападавшему помогла медицинская маска, отметили пользователи сети.

По информации следствия, погибший 12 июня вечером студент-первокурсник Волгоградского медицинского университета Тимур Гаврилов находился в гостях у своего друга, откуда отправился пешком домой в общежитие. По дороге на студента из Азербайджана напал неизвестный. "13 июня на улице Рабоче-Крестьянская в Волгограде обнаружено тело 17-летнего иностранца, смерть которого наступила в результате множественных проникающих колото-резаных ран", — говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Неизвестный нападавший попал на камеры видеонаблюдения, однако до сих пор не найден. Кадры с изображением нападавшего опубликованы в Интернете, в том числе на сайте СК РФ по Волгоградской области. На них видно, как неизвестный в шортах, свитшоте, бейсболке и медицинской маске идет по подземному переходу и по улице. Один из роликов опубликовало 14 июня издание "Блокнот Волгоград", к 20.00 мск 15 июня ролик набрал 27 254 просмотра.

Глава региона Андрей Бочаров сегодня пообещал 1 миллион рублей за информацию, которая поможет в установлении личности и задержании преступника, говорится в сообщении на официальном сайте Волгоградской области.

Родственники и однокурсники назвали погибшего "неконфликтным парнем"

Тимур был единственным сыном в семье, мать растила его одна. Тимур учился на пятерки, в медуниверситет Волгограда приехал учиться на стоматолога, потому что этот институт закончила его мать, рассказал родственник погибшего Алексей Небогатов. Тимур только окончил первый курс, хотел полететь домой, ждал открытия границы с Азербайджаном, сообщил Небогатов. Он отметил, что версия о заказном убийстве вряд ли возможна. "Заказывать его никто бы не стал — мальчик совсем "одуванчик". […] Не курил и не выпивал. Он мусульманин […], правильный домашний парень", — приводит слова родственника погибшего V1.

Небогатов также добавил, что, по информации следствия, на Тимура напали со спины. Нападавший прижал его к дереву и много раз ударил ножом, сообщил родственник погибшего.

Однокурсник погибшего, студент из Ливана Низар Садек, рассказал, что Тимур был умным, веселым и дружелюбным человеком, хорошо говорил по-русски. "Простой, никаких проблем у него ни с кем не было. Тимур был еще ребенком, ему всего 17 лет", — цитирует слова однокурсника ИА "СоцИнформБюро".

Медицинская маска помогла нападавшему скрыть лицо

Пользователи сети в комментарии к публикации V1, которая набрала к 20.00 мск 15 июня 20 603 просмотра и 53 комментария, приводят свои версии произошедшего жестокого убийства.

"Есть ощущение, что копать надо среди круга убитого (знакомые, друзья). Кто-то из них и точил зуб на него. Он отличник, учился в вузе, были цели в жизни, а у некоторых это вызывает зависть и злость. Это убийство было спланированным, агрессивным, посмотрите по камерам, убийца оглядывался по сторонам, значит, он не псих, все было намеренно, возможно, убийца следил за ним, когда тот возвращался с гулянок в общежитие, хладнокровие убийцы явный признак того, что был мотив убивать, может, за долги, увел девушку либо еще за что", — предполагает пользователь Иваныч.

Ряд комментаторов выказали недоумение по поводу того, что убийство произошло вблизи здания полиции Ворошиловского района Волгограда.

"Место убийства буквально обложено камерами видеонаблюдения — в самом здании на площадь Советскую, когда-то секретный Гипросинтез, рядом банк ВТБ, само убийство чуть ли не перед входом в бывшую там совсем недавно прокуратуру Волгограда, за углом на улице Баррикадной куча зданий МВД, включая ведомственную гостиницу. Вишенка к тортику — здание Ворошиловского РОВД в прямой видимости от угла этого здания. Плюс само место, оттоптанное различными патрулями, которые ревностно следили за соблюдением масочного режима. Доследились, на убийце была маска, претензий и подозрений, значит, не вызывал. Теперь просят помощи общественности, а ещё вчера эту же общественность прессовали за маски и перчатки почём зря. Гадко всё это", — пишет пользователь Беда прям.

"Демонстративное, наглое, публичное убийство человеком, потерявшим чувство самосохранения, осторожность, самокритику. Наверняка, он ранее спешно уходил от наказания, купался в атмосфере вседозволенности. Убийцу найдут и скоро. Важно остаться в рамках национальной сдержанности. Кавказ — дело тонкое", — пишет пользователь под ником Старый доктор.

Пользователь Вадинька выдвинул версию о связи убийства Тимура Гаврилова с убийством студента в Санкт-Петербурге.

4 июня в Петербурге охранник одной из фирм на Невском проспекте Заур Каримов выстрелил в голову из травматического пистолета студенту СПбГУ Владиславу Голикову, который пришел в компанию требовать возврат денег за невыполненную услугу (оформление санкнижки). 13 июня молодой человек скончался. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщило сегодня РИА "Новости".

В сообществе Chp_volgograd в Instagram опубликованная сегодня запись с камер слежения с изображением предполагаемого нападавшего набрала к 20.00 мск 15 июня 1380 отметок "нравится" и 103 комментария.

"Тот, кто это совершил, должен быть изолирован от общества! Такая жестокость не имеет оправданий", — пишет пользователь bykovaianochka.

"Интересно, с чего это вдруг такая награда объявлена? Убийства происходят часто, а награда, и приличная, объявлена именно в этом случае...", — спрашивает denis34040. "Потому что иностранный гражданин", — предполагает elenaavdeeva_86. "Диаспора Азербайджана, скорее всего, денег дала", — полагает serega34333433.

Также пользователи интернета обратили внимание на то, что маска помогла нападавшему скрыть лицо. "Вот где и пригодилась маска", — пишет vl.ad6969. "Примета: медицинская маска", — отмечает daniil100389.

"Почему, когда штрафуют за отсутствие маски, составляют протокол, ведут в участок — они герои. А свою работу по поиску преступника сваливают на тех, кого штрафуют за режим самоизоляции? Если бы хотели — нашли бы быстро", — возмущается 34andro93.