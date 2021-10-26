Медицинский работник делает прививку. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

26 октября 2021, 01:27

Рост числа жертв COVID-19 заставил власти Нагорного Карабаха заговорить об обязательной вакцинации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Нагорном Карабахе умерла женщина, зараженная коронавирусом. Она стала 19 местным жителем, умершим от осложнений, вызванных инфекцией. Число карабахцев, добровольно привившихся от коронавируса, составило более 860. В случае ухудшения ситуации вакцинация населения может стать обязательной, заявил госминистр Артак Бегларян.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе с 19 апреля началась кампания добровольной вакцинации от коронавируса. По данным на середину октября добровольно привились от COVID-19 чуть больше 800 человек.

В Нагорном Карабахе с 13 октября введен обязательный масочный режим в общественных местах, студентов перевели на дистанционное обучение, а школьников решили отправить на каникулы на неделю раньше. С начала октября выявлено более 80 случаев заражения коронавирусом, увеличивается число пациентов с тяжелым течением заболевания, сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха.  

Минздрав Нагорного Карабаха сообщил 25 октября о смерти 40-летней женщины, которая болела коронавирусной инфекцией. Всего, по данным ведомства, в текущем году от коронавирусной инфекции умерли 19 человек.

«24 октября в Арцахе (Нагорный Карабах) было проведено 113 тестов, результаты которых были готовы 25 октября. В результате зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусом. 34 зараженных - жители Степанакерта, четверо - Мартунинского, двое - Аскеранского, двое - Мартакертского районов. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 135 пациентов. Врачи оценивают состояние девяти пациентов как крайне тяжелое, 59 - как тяжелое. У нас зарегистрирован еще один случай смерти от коронавируса. Пациентка, 40-летняя женщина умерла от COVID-19, у нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию», - сообщила сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

Минздрав проинформировал, что «с начала 2021 года по сей день лабораторное обследование на выявление коронавируса прошли 15 750 человек, у 1683 из них тесты дали положительный результат».

Также министерство здравоохранения Нагорного Карабаха продолжает призывать население следовать инструкциям во избежание новых вспышек, подать заявку на вакцинацию против коронавируса (COVID-19). Всего в республике вакцинацию прошли более 860 человек.

Государственный министр Нагорного Карабаха Артак Бегларян не исключает, что со временем, если ситуация будет ухудшаться, вакцинация населения будет обязательной.

Бегларян на своей странице в социальной сети призвал население соблюдать все правила безопасности – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не организовывать многолюдные мероприятия, и пройти вакцинацию. «Я не исключаю, что в случае обострения ситуации мы можем прибегнуть к каким-то механизмам обязательной вакцинации, как это делают многие развитые страны», - написал Бегларян.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"В Нагорном Карабахе началась вакцинационная кампания", "Жители Нагорного Карабаха с опаской отнеслись к вакцинации против коронавируса", "Нагорный Карабах представил новые туристические направления на выставке в Ереване".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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