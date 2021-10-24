Жители поселка в Ростовской области потребовали провести газ в дома

24 октября 2021, 16:43

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Обещание властей газифицировать шахтерский поселок Розет не выполнено, и люди вынуждены покупать уголь, чтобы не мерзнуть зимой, пожаловались жители поселка, пришедшие поддержать пикет пенсионера Геннадия Чернова. Поселок Розет включен в план газификации на 2024 год, сообщили в администрации Красносулинского района.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2020 года житель поселка Розет Геннадий Чернов уже проводил пикет, требуя газифицировать поселок. Он также записал видеообращение к губернатору Ростовской области, напомнив, что поселок обещали газифицировать еще в 1995 году, когда закрывались шахты. Раньше местным жителям выдавали на сезон шесть тонн угля для отопления домов, а теперь дают только четыре, и их не хватает, заявил пикетчик.

Пенсионер Геннадий Чернов провел сегодня одиночный пикет в посёлке Розет Комиссаровского сельского поселения, указав, что со времени его прошлогоднего пикета ничего не изменилось. В 12 мск мужчина повесил плакат на лобовое стекло машины. На плакате было написано обращение к губернатору Ростовской области с просьбой ускорить процесс газификации, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

"Мы шахтёры, наше поселение шахтёрское и мы остались без газа. В 1995 году, когда закрывали шахту, нам сказали, что в посёлок проведут газ. С тех пор газ в посёлок так и не провели. Особенно страдают люди, которые живут в многоквартирных домах, котельная угольная, топят плохо. У нас две школы, детский садик, больница, все эти объекты нужно газифицировать. Мы просим губернатора обратить на это внимание и ускорить процесс газификации", пояснил Геннадий Чернов корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер добавил, что ему как бывшему шахтеру выдают четыре тонны угля, но этого на зиму не хватает и нужно докупать, а тонна угля, по словам мужчины, сейчас стоит более 10 тысяч рублей. Многие в поселке и вовсе не получают бесплатный уголь, и этим людям особенно трудно, подчеркнул Чернов. "Так жить нельзя, мы устали в зимний период замерзать", - сказал он.

Акция протеста проходила в центре посёлка, и многие люди подходили к Чернову, чтобы поддержать мужчину. В частности, пенсионерка Екатерина Босова рассказала корреспонденту "Кавказского узла" что уголь не получает, поскольку ей "не положено". "Я уголь покупаю, и тепло у меня выходит очень "золотое". Кочегарка отапливает очень плохо, непонятно, за что мы платим деньги. И нам приходится ещё покупать уголь, чтобы не замерзнуть. Это бьет сильно по бюджету. И так больше половины посёлка мучается и несёт большие убытки. У многих маленькие дети, понятно, что родители не могут позволить, чтобы дети мерзли и поэтому приходится залезать в кабалу, брать в кредит уголь. Очень трудно жить сейчас нам", - пожаловалась пенсионерка.

Людмила Ефремцева, которая проживает в многоквартирном доме, также пожаловалась на то, что котельная топит очень плохо. "Отопление ужасное, постоянно порывы или ещё что-нибудь. Управляющей компании у нас нет, поэтому сливать, стравливать воздух некому. В моём доме живёт восемь семей, у всех маленькие дети, и это недопустимо, чтобы дети мёрзли", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отопительный сезон в этом году начался 8 октября, но, по словам женщины, неделя потребовалась, чтобы батареи в доме "хоть чуть-чуть потеплели". "Всю неделю мы сливали воду, что только ни делали, а тепла не было. Да и сейчас в квартире очень холодно. [...] Наш дом всегда в холоде в зимнее время. Приходится покупать уголь, чтобы внуки не мёрзли, да и самой не замёрзнуть. И вот весь год собираешь деньги, чтобы в отопительный сезон платить за отопление, которого нет, и покупать ещё уголь. Я покупаю минимум три тонны, для меня это большой удар по бюджету. Живу в нищете, собираю по крохам, чтобы зимой не мёрзнуть, поэтому газ - это наше спасение", - сказала женщина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районном центре Красный Сулин облачная погода без осадков при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 25 октября ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +7 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

На холод в квартире пожаловалась и Олеся Хоперскова. "Зимой батареи всегда холодные. Сейчас уже в квартире холодина, у меня маленький ребёнок, приходится включать обогреватели. И, выходит, я за отопление отдаю пять тысяч и столько же за электричество, так как приходится включать обогреватели. Это, конечно, очень накладно, тем более работы в посёлке нет. Если в посёлок проведут газ, мы сразу проведем его в квартиру, заплатим, если надо, возьмем кредит даже, лишь бы не мерзнуть", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" девушка.

Жительница поселка Вера Пезова сообщила, что уже несколько лет жители обращались к губернатору с просьбой о газификации. "Наш глава нам говорит из года в год, что все документы он сдал, чтобы посёлок газифицирован, но почёму-то никаких действий не происходит", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Заявку на включение поселка Розет в программу газификации Ростовской обалсти чиновники каждый год подают в правительство области и "Газпром", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Красносулинского района. "Берут по 2-3 объекта (населенных пункта) от района. В 2020 году году взяли три: хуторы Коминтерн, Новоровенецкий, Холодный Плёс. В предыдущем были хуторы Гуково, Украинский, Калинов, Лихой. В этом году нам дали деньги на хуторы Садки, Зайцевка и станица Владимировская. Розет есть в списке на 2024 год", - рассказал сотрудник администрации района.