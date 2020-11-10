Житель Ростовской области потребовал провести газ в шахтерский поселок

10 ноября 2020, 18:23

Житель поселка Розет в Ростовской области вышел на пикет, требуя газифицировать населенный пункт. Раньше местным жителям выдавали на сезон шесть тонн угля для отопления домов, теперь дают только четыре и их не хватает, заявил Геннадий Чернов.

Как писал "Кавказский узел", батареи в квартирах в поселке Розет весь отопительный сезон остаются холодными, от замерзания спасают только электрические обогреватели и угольные печки, заявили местные жители. Замглавы администрации Красносулинского района сообщил, что в поселок выезжала комиссия, но причину холода в домах не установила.

По итогам переписи населения 2002 года в поселке Розет проживает 1017 человек, говорится на сайте Ростовстата. В поселке Розет находятся 17 двухэтажных домов, остальные жители проживают в частных домах, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в январе 2018 года. Акцию в поселке Розет Красносулинского района провел местный житель Геннадий Чернов. Он вышел на одиночный пикет, в руках он держал плакат с просьбой к губернатору Ростовской области провести газ в поселок. Пикет в центре населенного пункта продлился около часа, проходившие люди выражали поддержку.

По окончании пикета Геннадий Чернов записал видеообращение к губернатору Ростовской области, в котором попросил главу региона обратить внимание на проблему газификации замерзающего поселка. Геннадий Чернов предложил губернатору прислать в Розет команду специалистов из правительства области, чтобы они посмотрели как выживают люди и начали решать вопрос газификации.

Это шахтерский край, и когда в 1995 году закрывались шахты, поселок пообещали газифицировать, рассказал Геннадий Чернов в своем обращении. "Раньше давали шесть тонн угля, сейчас дают четыре, угля не хватает. У кого есть деньги, покупают, у кого нет, собирают дрова по лесополосам", - отметил он.