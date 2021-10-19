Бунт во Владикавказе поставил вопрос о влиянии руководства УФСИН на ситуации в колониях

19 октября 2021, 22:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начальник конкретной колонии играет главную роль в установлении режима в том или ином исправительном учреждении, считает член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. Режим в исправительных учреждениях во многом зависит от руководства УФСИН конкретного региона, не согласен с ним представитель Сибирского регионального отделения движения "Русь сидящая".

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября в ИК №1 строгого режима во Владикавказе произошли беспорядки. По данным ФСИН, двое заключенных из штрафного изолятора во время обысков отказались подчиниться требованиям сотрудников и призвали других осужденных к бунту. Следователи возбудили уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках. По их версии, в бунте участвовали не менее 200 заключенных. Беспорядки произошли спустя неделю после назначения нового главы управления ФСИН в Северной Осетии, новое руководство ужесточило отношение к заключенным, указали источники. 16 октября стало известно, что 36 наиболее активных участников бунта перевели в колонию строгого режима в Дагестане.

Комментируя ситуацию с бунтом заключенных во Владикавказе, одной из причин которого, по данным СМИ, была смена руководства УФСИН, ужесточившего отношение к заключенным, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" эксперты разошлись во мнениях относительно того, насколько руководство УФСИН может влиять на ситуацию в колониях.

Главную роль в установлении режима в том или ином исправительном учреждении играет не столько руководство территориального УФСИН, сколько начальник конкретной колонии, считает член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. "Он является центральной фигурой, от него многое зависит. Если у него сплоченный коллектив и хорошие отношения с вышестоящим руководством, то он может устанавливать те порядки, которые сочтет нужным", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт.

У представителя Сибирского регионального отделения движения "Русь сидящая" другое мнение. Режим в исправительных учреждениях во многом зависит от руководства УФСИН конкретного региона, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"К примеру, у нас в Сибири к областям с более жестким режимом относятся Омская и Красноярская области", - отметил он. Что касается руководства колоний, в том числе колоний строгого режима, то у них есть свобода маневра. "Формально все должно быть одинаково, но "Правила внутреннего распорядка" написаны достаточно расплывчато, и администрации различных исправительных учреждений могут толковать их по-разному - кто-то мягче, кто-то жестче", - отметил представитель организации.

Говоря об отличиях колонии строгого режима от обычной, правозащитник Андрей Бабушкин выделил четыре: по количеству посылок/переводов, которые может получить заключенный; по длительности прогулок; по количеству длительных свиданий; длительности срока отбывания наказания в обычных условиях до возможного перехода в более мягкие. "Других отличий в помещениях для проживания, питании, условиях труда и т.д. - нет", - заявил он.

В "Руси сидящей" также отметили, что отличия колоний строгого и обычного режима в основном касаются передач и свиданий. "Что касается их контингента, то это люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, либо люди, совершившие преступления средней тяжести, например, кражу, но уже как рецидивисты" - подчеркнул эксперт.

Рассказывая о переводах заключенного в другой регион, Андрей Бабушкин выделил несколько оснований, по которым он проводится: приближение к месту жительства осужденного; для обеспечения безопасности осужденного, это также именуется "по оперативным соображениям"; при изменении режима содержания.

В "Руси сидящей" со своей стороны отметили, что обычно это довольно редкая мера, которую санкционирует ФСИН, а не его региональные отделения, но в случае бунта она применяется стандартно. "Обычно перевод происходит по соображениям безопасности, или если не сложились отношения с администрацией. В случае бунта всех заключенных раскидывают по другим колониям - колония фактически расформировывается", - пояснил представитель организации.

Участники бунтов в колониях обычно подпадают под действие статьи 212 УК РФ "Массовые беспорядки", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгений Черноусов, комментируя возбуждение уголовного дела против участников беспорядков.

"В первую очередь ответственности подлежат организаторы - они подпадают под часть 1, которая так и называется "Организация массовых беспорядков", и могут получить срок о восьми до 15 лет. За вербовку участников - часть 1.1, это тоже фактически организаторы - могу дать от пяти до десяти лет. Что касается рядовых участников, то обычно судят тех, кто что-то делал, а не просто махал руками и кричал. Они подпадают под часть 2 статьи 212 "Участие в массовых беспорядках", и их судят как исполнителей. За это дают от трех до восьми лет. Кроме того, если в ходе беспорядков было совершено какое-то уголовно наказуемое деяние, добавляют отдельную статью, и человека судят по статье 212 и еще какой-то статье. Всех остальных, скорее всего, судить не будут, а разошлют по другим колониям", - рассказал адвокат.