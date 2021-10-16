"Новая газета": РПЦ вторглась на каноническую территорию Армянской церкви

16 октября 2021, 16:48

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Образование Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви стало ответом Московского патриарха на провал переговоров по карабахскому вопросу между духовными лидерами Армении и Азербайджана, говорится в публикации "Новой газеты".

Учреждение епархиального управления на территории Армении - это враждебный акт Русской православной церкви (РПЦ) по отношению к Армянской апостольской церкви (ААЦ) - он нарушает ее "суверенитет" и означает непризнание армянской церковной иерархии во главе с католикосом всех армян Гарегином II, отмечается в статье религиозного обозревателя Александра Солдатова "Мама-епархия", опубликованной "Новой газетой" 15 октября.

Русские храмы появились в Армении еще в XIX веке, но они всегда подчинялись епархиальным центрам на территории России. Кроме того, сейчас этих храмов всего несколько, чего явно недостаточно для функционирования полноценной епархии. А в пункте 1.3 Устава РПЦ, где перечисляются все государства, составляющие ее каноническую территорию, Армении нет, отмечается в материале.

Епархия РПЦ, образованная на территории Армении, получила название Ереванско-Армянской. "Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской епархии иметь титул «Ереванский и Армянский» с кафедрой в городе Ереване. <...> В связи с образованием Ереванско-Армянской епархии упразднить патриаршее благочиние приходов Русской православной церкви в Республике Армения", - говорится в решении руководящего органа РПЦ, Священного Синода, принятом 15 октября и опубликованном на официальном сайте Московского патриархата. Согласно материалам сайта, патриаршее благочиние действовало с конца 2016 года.

РПЦ и ААЦ относятся к разным направлениям христианства, разделившимся еще в V веке по причине богословских споров. Однако в 1990 году было подписано Шамбезийское соглашение, где представители этих и других поместных церквей признали, что исповедуют, по сути, единое учение, только выражают его в разных терминах. Современные богословы сходятся во мнении, что реальной причиной разделения была не догматика, а политика. Полторы тысячи лет назад на одной стороне конфликта оказались церковные структуры на территориях, подконтрольных византийскому императору и Константинопольскому патриарху, а на другой - те, кто стремился к независимости.

Александр Солдатов указывает на политическую подоплеку и вчерашнего решения. По его мнению, это эмоциональная реакция на итоги саммита духовных лидеров России, Армении и Азербайджана, состоявшегося в Москве 13 октября. Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II резко раскритиковал "воинственную риторику и неконструктивную и ультимативную политику властей Азербайджана" по карабахскому вопросу, и усилия патриарха Кирилла по примирению сторон не увенчались успехом, указано в публикации.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Соглашение о прекращении боев было достигнуто в Москве представителями Армении, Азербайджана и России. В итоге власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики утратили контроль над двумя третями территории, а Россия ввела в зону конфликта миротворческий контингент. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечателен и выбор кандидатуры руководителя новообразованной епархией - им стал зампред Отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Леонид (Горбачев), который уже имеет опыт недружественных действий на чужой канонической территории. Всего за три недели до назначения он по поручению Синода разбирал обращения о переходе в РПЦ, поданные клириками расположенной в Африке Александрийской православной церкви. Эта структура входит в одно с РПЦ сообщество церквей, однако Московский патриархат недоволен позицией Александрийского патриарха по вопросу о независимости православной церкви на Украине, отмечает Александр Солдатов.

Отметим, что РПЦ принципиально воздерживается от образования епархий на территории Южной Осетии и Абхазии, несмотря на просьбы местного духовенства, негативно настроенного по отношению к Грузинской православной церкви. Россия признает независимость Южной Осетии и Абхазии, однако официальный представитель РПЦ в мае подчеркнул, что они остаются частью канонической территории Грузинской православной церкви. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее объяснили отказ Московского патриархата от посягательств на Абхазию тем, что Грузинская церковь поддержала РПЦ в противостоянии с независимой Украинской церковью.