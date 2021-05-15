РПЦ заявила об отсутствии посягательств на территорию Абхазии и Южной Осетии

15 мая 2021, 16:23

В Абхазии и Южной Осетии нет епископов Русской православной церкви, указал официальный представитель Московской патриархии в связи с критикой от Константинопольской патриарха.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля временный управляющий Абхазской православной церковью (АПЦ) священник Виссарион Аплиаа приостановил богослужения в большинстве храмов до тех пор, пока не будет определен статус АПЦ. Вскоре Виссарион Аплиаа изменил свое решение, проконсультировавшись с руководством Русской православной церкви (РПЦ). Представитель Грузинской православной церкви, которая настаивает, что Абхазия - ее каноническая территория, выразил надежду, что РПЦ не пойдет ни на признание самопровозглашенной АПЦ и, тем более, не станет принимать ее в свой состав. В ситуацию вмешался Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей I, заявивший в интервью грузинскому телеканалу "Формула", что только он может предоставить автокефалию (самостоятельность) АПЦ, а у РПЦ такого права нет.

Русская православная церковь не будет признавать АПЦ своей частью, так как ценит поддержку Грузинской православной церкви в противостоянии с независимой украинской церковью, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион Алфеев, комментируя сегодня высказывания Константинопольского патриарха, указал, что РПЦ не ставила епископов ни в Абхазию, ни в Южную Осетию, что означало бы претензии на эту каноническую территорию Грузинской православной церкви. "Если патриарх Варфоломей действительно так сказал, то это заблуждение. У Русской церкви нет никакого епископа ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Мы давно заметили, что Константинопольская патриархия бывает плохо информирована", - процитировало митрополита Илариаона Алфеева РИА "Новости".

В интервью с патриархом Варфоломеем, опубликованном телеканалом "Формула" 2 мая, нет утверждений о том, что РПУ ставила епископов в Абхазию и Южную Осетию.

Вопрос о самостоятельности АПЦ возник в связи с грузино-абхазским вооруженным конфликтом 1992-1993 годов и провозглашением независимости Абхазии. После окончания войны абхазские священники собрали епархиальный совет и избрали Виссариона Аплиаа временно управляющим Сухумо-Абхазской епархией, в церквях которой по благословению архиереев Русской православной церкви в настоящее время служат и священники из России. Аналогичная проблема возникла и в Южной Осетии, также провозгласившей независимость от Грузии.

В Абхазии параллельно действуют две церковные организации: помимо АПЦ во главе с Виссарионом Апплиаа, там в 2011 на церковно-народном собрании была создана Священная митрополия Абхазии, не подчиняющаяся ни Русской, ни Грузинской православным церквям. Ее официально зарегистрировало Министерство юстиции самопровозглашенной республики, говорится в публикации издания "Кавказ.Реалии"* от 10 мая.

Глава Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар указал, что церковная ситуация в Абхазии "всецело антиканоничная", то есть не соответствующая церковному праву. "По церковным правилам, епископ может отсутствовать на вверенной ему территории несколько месяцев, у нас епископа нет уже 27 лет. К сожалению, последние несколько лет работа по решению абхазского церковного вопроса никак не ведется. Помимо блокирующей диалог позиции Грузинской церкви есть еще один плачевный фактор – разномыслие внутри абхазского духовенства", - приводятся слова архимандрита в публикации.

Он также пояснил, почему абхазское духовенство считает недопустимым подчиняться грузинскому патриарху. "Мы хотим отсоединиться от Тбилиси не потому, что есть новое Абхазское государство или мы националистически настроены. Дело в том, что была война, была пролита кровь. Во время пролития этой крови иерархи Грузинской церкви заняли позицию одной из сторон, они всячески благословляли грузинских националистов и политиков начала 1990-х годов, которые развязали эту войну", - сказал архимандрит Дорофей Дбар.

АПЦ и Священная митрополия Абхазии конфликтуют между собой. В 2019 году этот конфликт вылился в закрытие для туристов Новоафонского мужского монастыря. Руководство монастыря обвинило враждующую церковную группу в попытке захвата обители и призвало власти Абхазии вмешаться, чтобы не допустить столкновений между верующими. Глава Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар заявил тогда, что представители Абхазской православной церкви во главе с Виссарионом Аплиаа фактически захватили монастырь.

Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии после "Пятидневной войны" 2008 года, в ходе которой Россия выступила против Грузии. Грузинские власти считают и Абхазию, и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией.

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