Санитарная машина карабахских военных, обстрелянная 15 10 2021. Фото https://www.facebook.com/artsakhdefencearmy/photos/pcb.4837399866292345/4837399449625720/

15 октября 2021, 12:42

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле санитарной машины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военные Азербайджана обстреляли сегодня утром санитарную машину карабахских военных, пострадавших нет, заявило Минобороны непризнанной республики. Азербайджанская сторона подчеркнула, что санитарная машина использовалась для провокации.

15 октября около 9 часов по местному времени (08.00 мск) военнослужащие Азербайджана открыли огонь по санитарной машине, закрепленной за воинской частью армии Нагорного Карабаха, расположенной в северо-восточном направлении, сообщило сегодня ИА "Арменпресс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Нагорного Карабаха.

Пострадавших среди карабахских военных нет, о случившемся были проинформированы российские миротворцы, передал сегодня News.am со ссылкой на пресс-службу Минобороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана заявило, что карабахские военные использовали санитарную машину при попытке совершения провокации. "Утром 15 октября была зафиксирована попытка совершения террористической провокации <…> на гражданской машине медицинской помощи против подразделений азербайджанской армии в Агдеринском направлении (армянское название Агдере – Мартакерт, – Прим. "Кавказского узла"). Попытка провокации была пресечена", – сообщило министерство сегодня на своем сайте.

"Использование гражданской машины медицинской помощи в военных целях категорически недопустимо", – подчеркнуло азербайджанское оборонное ведомство.

Напомним, что 14 октября Нагорный Карабах обвинил азербайджанскую сторону в нападении на позиции своих военных около села Нор Шен. В результате шесть солдат получили ранения, трое из них были прооперированы врачами. Жизни пострадавших вне опасности, сообщил сегодня госминистр непризнанной республики Артак Бегларян. Минобороны Азербайджана отвергло причастность азербайджанских военных к нападению на карабахских солдат.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Армянский военный освобожден из плена в Азербайджане", "Арестован замначальника армянского Генштаба", "Аналитики объяснили отказ ОДКБ вмешиваться в конфликт Баку и Еревана".

Автор: "Кавказский узел"

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