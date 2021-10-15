Раненые в госпитале Степанакерта. Фото https://www.panorama.am/ru/news/2020/09/28/Анна-Акопян-Степанакерт-военный-госпиталь/2369394

15 октября 2021, 10:30

Власти Нагорного Карабаха рассказали о состоянии раненых солдат

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Врачи в Степанакерте провели операции трем раненным около села Нор Шен карабахским военным, их жизни вне опасности. Ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Как сообщал "Кавказский узел", омбудсмен Нагорного Карабаха вечером 14 октября заявил, что азербайджанские военные напали на позиции карабахской армии у села Нор Шен, шесть военнослужащих получили тяжелые ранения. Минобороны Азербайджана отвергло причастность азербайджанских солдат к инциденту.

Раненным около села Нор Шен карабахским военным врачи провели операции, они прошли успешно, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "Ухудшения состояния их здоровья не наблюдается", – привел сегодня его слова News.am.

Министр уточнил, что состояние раненых оценивается как тяжелое. "Я вернулся из Степанакертского военного госпиталя и из Республиканского медицинского центра, где были прооперированы трое раненых солдат. Операции прошли успешно, жизни раненых опасность не угрожает", – процитировало сегодня Артака Бегларяна ИА "Арменпресс"

Власти Нагорного Карабаха принимают усилия для стабилизации обстановки и контактирует с соответствующими сторонами. Сейчас ситуация стабилизировалась по всей протяженности линии соприкосновения, информировал сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на Артака Бегларяна.

Напомним, что в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года шли полномасштабные бои, по итогам которых Азербайджан получил контроль над двумя третями территории, подконтрольной властям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Армия обороны НКР лишилась оборонительных рубежей. Как изменились границы по результатам войны, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Конгресс США потребовал у Баку освободить армянских пленных", "Аналитики объяснили отказ ОДКБ вмешиваться в конфликт Баку и Еревана", "Правозащитники в Баку поспорили о приговоре армянским военным".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 октября 2021, 15:58

  • Число жертв отравления в Дагестане выросло до 11

    Еще три человека доставлены в больницу Хунзахского района с симптомами кишечной инфекции, при этом из восьми ранее госпитализированных двое выписаны на амбулаторное лечение, сообщил Минздрав Дагестана.

15 октября 2021, 15:07

15 октября 2021, 14:08

  • "Мемориал"* раскритиковал силовиков после нападения на офис

    Правоохранители, прибывшие в московский офис "Мемориала"* после сообщения о попытке сорвать кинопоказ, применили силу к сотрудникам и зрителям, несколько часов безосновательно удерживали их в здании, заявила неправительственная организация.

15 октября 2021, 13:53

  • Брат Хасана Халитова выступил против него на стороне Кадырова

    Брат живущего в Турции блогера Хасана Халитова в резких выражениях осудил его за критику руководства Чечни. Никто из чеченских чиновников не выйдет на диалог с блогером, заверил Рамзан Халитов в видеообращении, опубликованном министром печати Чечни Ахмедом Дудаевым.

15 октября 2021, 13:21

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи