Власти Нагорного Карабаха рассказали о состоянии раненых солдат

15 октября 2021, 10:30

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Врачи в Степанакерте провели операции трем раненным около села Нор Шен карабахским военным, их жизни вне опасности. Ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Как сообщал "Кавказский узел", омбудсмен Нагорного Карабаха вечером 14 октября заявил, что азербайджанские военные напали на позиции карабахской армии у села Нор Шен, шесть военнослужащих получили тяжелые ранения. Минобороны Азербайджана отвергло причастность азербайджанских солдат к инциденту.

Раненным около села Нор Шен карабахским военным врачи провели операции, они прошли успешно, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "Ухудшения состояния их здоровья не наблюдается", – привел сегодня его слова News.am.

Министр уточнил, что состояние раненых оценивается как тяжелое. "Я вернулся из Степанакертского военного госпиталя и из Республиканского медицинского центра, где были прооперированы трое раненых солдат. Операции прошли успешно, жизни раненых опасность не угрожает", – процитировало сегодня Артака Бегларяна ИА "Арменпресс"

Власти Нагорного Карабаха принимают усилия для стабилизации обстановки и контактирует с соответствующими сторонами. Сейчас ситуация стабилизировалась по всей протяженности линии соприкосновения, информировал сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на Артака Бегларяна.

Напомним, что в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года шли полномасштабные бои, по итогам которых Азербайджан получил контроль над двумя третями территории, подконтрольной властям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Армия обороны НКР лишилась оборонительных рубежей. Как изменились границы по результатам войны, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".