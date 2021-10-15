Россия направила в Черногорию запрос о выдаче Тельмана Исмаилова

15 октября 2021, 11:00

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В Минюст Черногории направлен запрос на экстрадицию уроженца Баку, бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова, обвиненного в России по нескольким уголовным статьям, сообщила Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября стало известно, что суд в Черногории арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. Он будет находиться под стражей в Подгорице до решения об экстрадиции в Россию, сообщила адвокат, уточнив, что Исмаилов был арестован после того, как подал прошение о политическом убежище в Черногории.

Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче Тельмана Исмаилова, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. "Запрос о выдаче Исмаилова Т. М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам", - приводит сегодня слова сотрудника ведомства ТАСС.

В ведомстве уточнили сегодня, что материалы были переданы еще 7 октября, информирует "Интерфакс".

Напомним, уроженец Баку Тельман Исмаилов - основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ, в декабре 2015 года он был признан банкротом. Исмаилов был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Следствие считает его организатором убийства двух предпринимателей в 2016 году. В октябре 2018 года Исмаилову заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. По данным следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот выступал только для него и его гостей. 1 октября стало известно о задержании Тельмана Исмаилова в Подгорице.