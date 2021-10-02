Тельман Исмаилов (в центре) и Юрий Лужков (справа). Стоп-кадр из видео Youtube- канала "Россия 24". https://www.youtube.com/watch?v=s4Rlld7hkX0

02 октября 2021, 22:23

Пользователи соцсети припомнили Исмаилову дружбу с Лужковым

Арестованный в Черногории Тельман Исмаилов был российским бизнесменом, а не азербайджанским, и находился в хороших отношениях с мэром Москвы, но теперь ему остается надеяться на помощь властей Азербайджана, указали пользователи Facebook.

Как сообщал "Кавказский узел", Тельман Исмаилов был задержан в Черногории по ордеру на розыск, выданному Россией. Сегодня его адвокат сообщила об аресте Исмаилова на два месяца. Он будет находиться под стражей до решения об экстрадиции в Россию.

Основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ, уроженец Баку Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Следствие считает Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей в 2016 году. В октябре 2018 года Исмаилову заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. По данным следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот выступал только для него и его гостей.

Исмаилову помогут власти Азербайджана, предположил пользователь Facebook Farid Bakaev. "За него заступится Ильхам Алиев. Думаю, не будет ничего серьезного. Просто шоу какое-то. Слишком влиятельный человек мира. Не только России или Азербайджана", - написал он в комментарии к сегодняшней публикации на странице "DW на русском" в соцсети. "Из Азербайджана прилетит взятка, отпустят", - предположил, в свою очередь, Артур Барсегян.

Читатель паблика Джери Моргенштерн считает, что фигура Исмаилова станет предметом политического торга между российскими и азербайджанскими властями. "В России его, скорее всего, будут просто использовать как инструмент давления на клан Алиевых. И в тюрьме он будет далеко не в самых худших условиях жить", - написал он.

К 22.20 мск 2 октября эта публикация собрала 206 отметок пользователей и 71 комментарий. У паблика 443,9 тысячи подписчиков.

Публикация в паблике издания РБК, где Исмаилов назван азербайджанским предпринимателем, вызвала возмущение пользователей соцсети. "Азербайджан, конечно же, не открещивается от своих сыновей, тем более от такого, как Тельман. Но только почему именно сейчас, когда у него проблемы (и я не сомневаюсь, что он выкрутится) вдруг акцент на его этническое происхождение? А завтра, когда он на коне, опять будет российским?" - написала Zulya. "Как раз таки он российский предприниматель и имеет российское гражданство. В Азербайджане у него нет даже ларька", - указал журналистам Farid Jafarov.

"Увы, это российский предприниматель. Все, что он набизнесменил, это все было в России - из Азербайджана он только родом", - написал Андрей Овчаренко. "Он не азербайджанский, а российский. Или "Черкизон" в центре Баку был?" - задала риторический вопрос Татьяна Полоскова.

Исмаилов был другом тогдашнего мэра Юрия Лужкова, отметил Jan Lech. "Кореш мэра Москвы Лужкова", - написал он.

К 22.20 мск 2 октября эта публикация, сделанная в Facebook 1 октября, собрала 506 отметок пользователей и 181 комментарий. У паблика 578 тысяч подписчиков.

О дружбе Исмаилова с Лужковым напомнили и многие читатели паблика издания "Коммерсант". "А раньше был почетным другом мэра Лужкова, строитель самых шикарных ресторанов в Москве, отеля в Турции за 200 миллионов долларов", - написал Валентин Вагин. "Лучший друг Юрки Лужкова", - заявил Вячеслав Смирнов.

Еще один читатель паблика, Pavel Zamkovoy, считает, что Исмаилов заслуживает освобождения за свои заслуги. "Свободу Тельману. Сколько рабочих мест он создал в Москве, сколько людям он помогал. Свободу достойному сыну Азербайджана и Израиля", - написал он.

К 22.20 мск 2 октября эта публикация, сделанная на странице "Коммерсанта" в Facebook 1 октября, собрала 92 отметки пользователей и 20 комментариев. У паблика 233,4 тысячи подписчиков.

Тельман Исмаилов родился в Баку. Он занялся бизнесом в 1989 году, основав в России группу АСТ. Первоначально фирма открыла несколько десятков магазинов и рынок "Лужники" в Москве, позже переключилась на другие виды деятельности. Уголовное дело на него заведено и в Швейцарии, сообщил "Коммерсант" 1 октября. Исмаилов разыскивался и турецкими властями - по уголовному делу о выводе из-под исковых требований комплекса Mardan Palace в Анталье, на который претендует российский банк ВТБ, указано в публикации издания от 25 марта.

Примечание:

"Обещание Саакашвили вернуться усугубило риск политического кризиса в Грузии", "Даудов пригрозил Ахмеду Закаеву публичным порицанием близких", "Грузинские политологи объяснили решение об экстрадиции Кардавы".

Автор: "Кавказский узел"

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