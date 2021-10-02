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02 октября 2021, 19:33

Тельман Исмаилов арестован в Черногории

Суд в Черногории арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве, уроженца Баку Тельмана Исмаилова. Он будет находиться под стражей до решения об экстрадиции в Россию, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ, уроженец Баку Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Следствие считает его организатором убийства двух предпринимателей в 2016 году. В октябре 2018 года Исмаилову заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. 1 октября черногорская газета сообщила о задержании Тельмана Исмаилова в Подгорице.

В сентябре 2018 год российский исполнитель Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставив отменить все концерты и подписать контракт. По данным следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот в дальнейшем выступал только для него и его гостей. Руссо отпустили вечером 1 февраля, когда он согласился выполнить требования похитителей. 

Тельман Исмаилов арестован судом в Подгорице и будет находиться под стражей до решения властей Черногории о его выдаче России, сообщила его адвокат Марина Русакова.

"Суд в Подгорице арестовал Исмаилова, он будет находиться в местном СИЗО до решения властей Черногории о том, выдавать его РФ или нет. Адвокаты уже обжаловали данное решение. Они просят освободить Исмаилова под залог", - цитирует Русакову ТАСС.

Она сообщила, что Исмаилов был арестован после того, как подал прошение о политическом убежище в Черногории. По этому вопросу суд вынесет отдельное решение, добавила адвокат.

По мнению адвоката, если власти Черногории откажут Исмаилову в политическом убежище, вопрос с его экстрадицией может занять до двух месяцев, пишет "Интерфакс".

Примечание:

"Путин вычеркнул миллиардера Исмаилова из списка инвесторов стройки для Олимпиады в Сочи", "Племянник Тельмана Исмаилова обвинен в похищении Авраама Руссо", "Суд признал банкротом хозяина Черкизовского рынка".

Автор: "Кавказский узел"

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