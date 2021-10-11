Требование предъявлять QR-коды встревожило жителей Чечни

11 октября 2021, 12:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Посещение организаций и общественных мест в Чечне с сегодняшнего дня запрещено без предъявления QR-кода, сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании COVID-19. Некоторые жители республики пожаловались в Instagram, что не знают, где получить QR-код, другие сочли нововведение бессмысленным из-за риска заразиться в переполненном общественном транспорте.

Как писал "Кавказский узел", с 11 октября вход во все организации и общественные места в Чечне будет разрешён при наличии QR-кода или бумажных сертификатов о вакцинации, либо справки о перенесённом заболевании коронавирусом за последние полгода, объявил 9 октября руководитель оперштаба Вахит Усмаев. Пожилым жителям Чечни, не прошедшим вакцинацию и не переболевшим коронавирусом, будет разрешено посещать лишь медучреждения. Также в общественных местах вводится обязательный масочный режим.

Публикация о введении в Чечне системы QR-кодов, размещенная 10 октября в Instagram-паблике eldit_net, на который подписаны 225 тысяч пользователей, к 12.35 мск 11 октября набрала 129 комментариев.

Авторы некоторых из них признались, что не понимают, как выполнить новое требование. "Я одна не знаю, что это?" – написала, в частности, kadyrovaruzana16. "Нас уже двое", - откликнулась al_narmi. "QR-код присваивается после получения сертификата о вакцинации, он есть на госуслугах", - разъяснил amislmv. "Я сидела дома, щас у меня есть сертификат, но что за код я не знаю", - пояснила в ответ kadyrovaruzana16.

"Главное его [QR] найти еще..." – заметил lonelyflo. "Этот код же через госуслуги нужно показывать, верно?" – спросила участников обсуждения prosto__aishat. "Да. Скриншот можно сделать", - ответил on.neya. "Реально не знаю, что за код, это в телефоне?" – задалась вопросом elizabett_tcokieva.

Аналогичные вопросы задали некоторые пользователи соцсети в комментариях к публикациям ИА "Грозный-информ" и ЧГТРК "Грозный". "Как найти этот код?" – поинтересовалась, в частности, petimat_ibaeva. "И я об этом", - присоединилась tashtamirova_tl. "В госуслугах, если вы вакцинированы", - пояснил bakensi95. "Код находится на сертификате, который у вас есть", - уточнила angela_819873.

"У меня не показывает в госуслугах, мне выдали сертификат. Это нормально?" – спросил timarov_s.a. "Обратитесь в "Мои документы", там помогут", - посоветовал city26_of_winds. "Думала, что хотя бы в Чеченской Республике не будут вводить эти коды и весь этот ужас. Увы, разочарована", - написала abdulvagapova__tamila.

После начала пандемии жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения мер профилактики коронавируса, поскольку Рамзан Кадыров и его приближенные игнорируют масочный режим, а от жителей республики требуют его соблюдения, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Многие пользователи обратили внимание на переполненность общественного транспорта, из-за которой, по их мнению, увеличивается риск заражения коронавирусом. "А общественный транспорт? Никакая маска не спасёт в 31 [маршруте] по утрам", - написал, в частности, vaha_mila_la.

"Вы бы маршрутки контролировали бы, как банку с килькой набивают. О какой безопасности может идти речь", - заочно обратилась к чиновникам petmat0335. "Транспорт забит до отказа. Поможет ли маска?" – заметила ismailova8958.

"В маршрутках и автобусах люди едут глаза в глаза, нос в нос. Вот и заразили друг друга", - предположил rema. "Общественный транспорт разносчик", - высказала мнение fatima.groz.

"И люди со своими кашлями и температурами все равно будут ездить в маршрутке", - заметил lex_provocante. "Забитые маршрутки, и не открывают окна, друг на друга дышим", - пожаловалась ger_tva.

Напомним, 16 июня Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. Без сертификатов о вакцинации не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители. В Чечне бюджетников вакцинируют под страхом увольнения, а у непривитых водителей силовики отбирают машины, сообщили 26 июля правозащитники.

Уже 18 августа Чечня попала в пятерку российских регионов, лидирующих по доле полностью привитого населения: за три недели республика улучшила этот показатель с 13,2% до 30,3%, сообщило 20 августа РБК. 3 октября Минздрав Чечни отчитался о выполнении плана вакцинации на 87%.

Кампания иммунизации от коронавируса, которая в Чечне сопровождается жестким принуждением к вакцинации, привела к массовому распространению поддельных сертификатов о прививках, сообщил 8 октября Правозащитный центр "Мемориал"*.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.