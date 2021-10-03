Вакцина от коронавируса. Скриншот со страницы Минздрава Чечни в Instagram. https://www.instagram.com/p/CR1YS6qhNhf/

03 октября 2021, 19:57

Минздрав Чечни отчитался о выполнении плана вакцинации на 87%

В Чечне прививку от COVID-19 сделали 659 403 человека, сообщила представитель Минздрава республики, добавив, что темпы вакцинации в республике "активизированы".

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. С 9 июля жителям Чечни, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители.  В конце июля Кадыров заявил, что не будет ограничиваться вакцинацией 60% взрослого населения, а хочет довести этот показатель до 100%.  По данным на 20 августа, в Чечне прививку двумя дозами вакцины сделали 30,3% жителей

В Чечне бюджетников вакцинируют под страхом увольнения, а у непривитых водителей силовики отбирают машины, сообщили в июле правозащитники.

Более 650 тысяч жителей Чечни сделали прививку от коронавируса, план по вакцинации выполнен на 87%. Темпы вакцинации в республике "активизированы", сообщила сегодня главный эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Асет Муртазалиева

"Вакцинировано 659 403 человека, что составляет 87% от плана. Для достижения популяционного иммунитета необходимо [привить] 80% [населения], всего 757 594 взрослых жителя. [Среди] лиц старше 60 лет привито 92 992 человека", - процитировало сегодня ее слова ТАСС.

Каким образом активизированы темпы вакцинации, Муртазалиева не уточнила.

На 1 августа 2021 в Чечне проживали 1 508 294 жителя, следует из информации на сайте Чеченстата. Таким образом, прививку от коронавируса сделали 44% жителей Чечни.

За последние сутки в Чечне выявлено 70 случаев заражения коронавирусом, два пациента скончались. С начала пандемии в республике зафиксировано 22 814 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 603 человека умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения мер профилактики коронавируса, поскольку Рамзан Кадыров и его приближенные игнорируют масочный режим, а от жителей республики требуют его соблюдения, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число посетителей чеченских мечетей в Курбан-байрам сократилось из-за требования справки о вакцинации", "Опубликовано постановление об обязательной вакцинации в Чечне", "Власти Чечни запланировали массовые мероприятия вопреки антиковидным ограничениям".

Автор: "Кавказский узел"

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