Жители Чечни пожаловались правозащитникам на принуждение к вакцинации

26 июля 2021, 21:30

В Чечне бюджетников вакцинируют под страхом увольнения, а у непривитых водителей силовики отбирают машины, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. С 9 июля жителям Чечни, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители. Силовики стали проверить транспорт, тех, у кого не было справок о прохождении вакцинации от ковид, высаживали из общественного транспорта, а у непривитых водителей автомобили отбирались и отгонялись на стоянку, сообщил 17 июля пользователь "Кавказского узла".

Проверки водителей в Чечне на наличие сертификатов о вакцинации вполне в духе местных властей, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Они предположили, что может быть связано с попыткой угодить Кремлю.

Все трудоустроенные жители Чечни обязаны пройти вакцинацию под страхом увольнения, сообщил сегодня со ссылкой на местных жителей Правозащитный центр "Мемориал". Непривитым госучреждения не выдают справки и документы, их могут отказаться обслуживать в магазинах, на автозаправках и даже в аптеках, говорится в пресс-релизе центра.

Силовики также проводят рейды в Чечне, выставляя дополнительные посты при въездах в населённые пункты, и проверяют у водителей автомобилей сертификаты о вакцинации от коронавируса, информировали правозащитники. Если документа о прививке у водителя нет, его машину забирают и отправляют на штрафстоянку, отмечается в сообщении. Забрать автомобиль собственник может только после вакцинации, иногда силовики требуют привести с собой ещё двух привитых, указано в пресс-релизе..

"В Чечне, как и в целом по России, население относится к вакцинации с большим недоверием", - отметили правозащитники. Они предположили, что в республике, где постоянно происходят нарушения прав человека - "от неизбирательных обстрелов и бомбежек до похищений, пыток и внесудебных казней" - это недоверие особенно велико.

План по вакцинации, который составляет 60 процентов, уже выполнен в 11 районах Чечни, сообщил сегодня со ссылкой на руководителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахита Усмаева ТАСС. "Всего привито 563 264 человека", - отчитался чиновник.

"Кавказский узел" также писал, что некоторые жители республики отказались от посещения мечетей в Курбан-байрам, который отмечался 20 июля, так как не привились от коронавируса. Часть из них приняла участие в коллективном намазе в сельских мечетях, где имамы не требуют предъявлять сертификат о вакцинации.