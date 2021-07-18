Правозащитники оценили попытки ускорить вакцинацию в Чечне полицейскими рейдами

Проверки водителей в Чечне на наличие сертификатов о вакцинации вполне в духе местных властей, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, это может быть связано с попыткой угодить Кремлю.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. С 4 июля Роспотребнадзор по республике ввел обязательный масочный режим в общественном транспорте региона, чем вызвал возмущение пользователей соцсетей, с 9 июля жителям Чечни, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители. Они также назвали бессистемными проверки в мечетях справок о вакцинации.

Пользователь "Кавказского узла" под ником isadora, комментируя публикацию "Угроза террора в Чечне сохранилась вопреки убийству лидеров подполья", сообщил, что "по всему периметру и на улицах Грозного были выставлены мобильные посты". Силовики "проверяли весь транспорт, тех, у кого не было справок о прохождении вакцинации от ковид, высаживали даже из общественного транспорта, автомобили у непривитых водителей отбирались и отгонялись на стоянку. Теперь, чтобы вернуть машину обратно, хозяин должен не только сам привиться, но и привести еще двух человек на вакцинацию", - заявил пользователь.

По словам пользователя, он был очевидцем того, "как на въезде из Грозного со стороны Аргуна образовалась очередь в километры, потому как силовикам вздумалось проводить тотальную проверку водителей и пассажиров на наличие этих несчастных справок. Больше часа провели в пробке, потом неожиданно всех начали пропускать без особых придирок, выборочно проверяя машины.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" аналитики считают, что подобные задержания непривитых граждан вполне в духе чеченских властей.

По словам президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева подобные события происходили не только в Грозном.

«То, что останавливали и досматривали - нет сомнения. Мне говорили об этом люди, стоявшие в очередях на такие досмотры в моем родном Ачхой-Мартане, а также в горной части Шатойского района. И, действительно, без наличия справки не впускали и не выпускали», - заявил он 17 июля.

Кутаев также заявил, что не слышал о том, чтобы у кого-то отнимали машину при отсутствии справки, но, по его мнению, это могло быть вызвано тем, что водители, не имеющие справки, разворачивались и уезжали еще до проверки. «При этом, что интересно, общественный транспорт, как мне сообщили, вообще не подвергался проверкам», - подчеркнул он.

По его мнению, подобные действия чеченских властей связаны со стремлением продемонстрировать свою лояльность федеральным властям. «Сейчас среди регионов идет негласное соревнование - у кого будет больше привитых. И власти в Чечне, как всегда, захотели занять в этом конкурсе первое место и угодить таким образом Кремлю» - заключил он.

Правозащитник Оюб Титиев отметил, что слышал о подобных действиях местных властей, но полагает, что его масштабы преувеличены. «Видимо, это был однодневный рейд. Я вчера (17 июля) проехал по всем этим местам в качестве пассажира, и никто меня не останавливал. Да и таксисты, с которыми я говорил, тоже не упоминали, что их буду останавливать» - рассказал он.

Председатель Комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина отметила, что подобные кордоны «совершенно в духе современной Чечни». «В Чечне есть один закон - приказ Рамзана [Кадырова]. Он прикажет - будут ловить женщин с непокрытой головой, а потом — женщин в хиджабах. Это такая современная чеченская забава» - подчеркнула она.

По словам Ганнушкиной, жалоб на действия правоохранительных органов в связи с подобной операцией в комитет «Гражданское содействие»* не поступало. «Люди уже так привыкли к подобному подавлению личности, что воспринимают это как обыденность», - заключила она.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко, комментируя ситуацию, также отметил, что подобные действия вполне вписываются в политику Кадырова. «Здесь может быть два варианта - либо он реально испугался крайне тяжелой ситуации, которая могла сложиться в Чечне с коронавирусом, либо это такой жест: «Смотрите, как я борюсь с коронавирусом, и как я спасаю свой народ», - отметил он.

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