Более 40 человек эвакуированы из больницы на Ставрополье из-за пожара

11 октября 2021, 09:24

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44 человека эвакуированы из районной больницы на Ставрополье, в которой сегодня произошел пожар. Пострадавших нет, сообщили спасатели.

Информация о пожаре в Александровской центральной районной больнице в селе Александровское поступила спасателям сегодня в 06.12 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Ставропольскому краю.

"Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация людей в количестве 44 человека. Размещены в соседних корпусах", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Спасатели выяснили, что пожар начался в подсобном помещении на четвертом этаже больницы. Он был потушен в 06.49 мск. "Предварительно пострадавших нет", - уточнило ведомство.