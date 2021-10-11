Пожарная машина. Фото: Юрий Гречко / Югополис

11 октября 2021, 09:24

Более 40 человек эвакуированы из больницы на Ставрополье из-за пожара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

44 человека эвакуированы из районной больницы на Ставрополье, в которой сегодня произошел пожар. Пострадавших нет, сообщили спасатели.

Информация о пожаре в Александровской центральной районной больнице в селе Александровское поступила спасателям сегодня в 06.12 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Ставропольскому краю.

"Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация людей в количестве 44 человека. Размещены в соседних корпусах", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Спасатели выяснили, что пожар начался в подсобном помещении на четвертом этаже больницы. Он был потушен в 06.49 мск. "Предварительно пострадавших нет", - уточнило ведомство.

Примечание:

"Три человека погибли при пожаре в Ставрополе", "Жильцы ставропольской многоэтажки вернулись в квартиры после пожара", "Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе".

Автор: "Кавказский узел"

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